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再審逆轉有罪定讞！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」無罪變要關6年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

署立醫院多年前爆大規模貪汙案，前衛生署醫管會執行長黃焜璋收賄250萬元被判刑15年定讞。前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏收賄被判14年定讞，台灣高等法院去年就林「心血管攝影X光機等儀器設備採購案收賄25萬部分」裁准再審並判無罪，被最高法院撤銷，高院再更一審逆轉依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，判林6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

高院二審原認定林繼敏於2011年心血管攝影Ｘ光機採購案犯違背職務收受賄賂罪，另於2D心臟超音波採購案犯不違背職務收受賄賂罪，各處11年、7年6月徒刑，合併執行14年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

高院2023年裁准開啟再審，審理範圍僅限於心血管攝影Ｘ光機採購案。林繼敏被控2003年辦理心血管檢測儀器採購案時，協助廠商設定規格，檢調第一波約談時以30萬元交保，2011年5月6日被查出另涉收賄，遭撤保羈押。林在偵訊時否認收賄放水，也未以綁規格方式協助廠商得標。

高院再審認為林繼敏雖有提供採購規格，但無「綁定規格」，也沒有限定廠商投標。林身為需求單位主管，雖提供採購規格但未限制，也沒獨厚廠商；再者，他不負責開標、審標，難認有違背職務行為。雖廠商2011年2月1日晚間交付一個紙袋給林繼敏，合議庭也認為無法證明裡頭有25萬，判決林繼敏無罪。檢察官不服再審判決提上訴，最高法院撤銷發回更審。

高院再更一審再度逆轉，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，就心血管攝影X光機等儀器設備採購案收賄25萬部分，判林繼敏6年徒刑，褫奪公權3年。

案經上訴，最高法院認為林繼敏隱匿未告知或舉發廠商在投標之列，使採購案如期開標，屬於違背職務行為。另林在住家中庭收受廠商給的25萬賄款，再更一審已參酌證人證詞，並勘驗監視器畫面，加上廠商交付賄款時點是決標當晚，袋內若非酬金，但既已得標，實無交付型錄的必要，認定林確實有收賄，再更一審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

前署立基隆醫院心臟內科前主任林繼敏。圖／取自署立基隆醫院網站
前署立基隆醫院心臟內科前主任林繼敏。圖／取自署立基隆醫院網站

收賄 貪汙 醫界

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