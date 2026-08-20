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中風翁慘遭逆子遺棄…租屋遭斷水斷電 傳出惡臭才被發現死亡多時

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子中風後出院，生活無法自理，原由印尼看護照顧，後因看護出境後，由兒子單獨照顧，租屋不但欠繳費用遭斷水斷電，前年10月間傳出惡臭，經鄰居向里長反應，聯繫不上兒子，會同警方進入屋內才發現黃已死亡多時，兒子被訴遺棄直系血親尊親屬致死罪，台南地院今下午開庭，兒子認罪了。

台南地院召開準備庭，面對檢方起訴法條及內容，「承認犯罪」兒子均表示沒有意見。辯護人認本案符合國民法官法第6條第4款「被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當」，以及第5款「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」，希望可以不行國民法官參審程序。

然而，死者女兒也就是被告的姊姊則委由代理人到庭，表示參與訴訟的意願，檢辯對此均沒有意見。惟對被告及辯護人提及調解及修復式司法，被告說，有意願跟姊姊調解。

檢方指出，犯保人員當時詢問家屬即表達沒有意願。代理人則表示，會與家屬溝通，看有無意願調解後，再具狀表示意見。

據調查，案發時，兒子居無定所，以打臨工維生，經通緝逾6月餘才到案，經檢方起訴後，今年4月間經台南地院訊問，他否認犯行，惟依相關偵查卷證等，認他涉犯遺棄直系血親尊親屬致死罪嫌疑重大。

同時，他於偵查、地院均供承居無定所，且其戶籍設在區公所，又他所犯遺棄直系血親尊親屬致死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而趨吉避凶、脫免刑責，不甘受罰為基本人性，畏罪逃亡規避審判、執行程序可能性甚高，有相當理由及事實足認有逃亡之虞，裁押迄今。

檢方起訴，黃父於2020年2月19日中風，出院後右上、下肢已無法活動，生活無法自理，原由印尼看護照顧，後來看護出境後，由兒子單獨負責照顧，然而，租屋處因欠繳費用遭斷水、斷電，兒子未提供父親維持生存所必要飲食、照顧及協助就醫。

直至2024年10月11日前，因租屋處發出惡臭，經鄰居多次向里長反應，因里長無法聯繫兒子，於是會同警方進入租屋處，發現黃父已死亡多時。

台南地院今下午召開準備庭，面對檢方起訴法條及內容，死者的兒子說「承認犯罪」，辯護人則希望可以不行國民法官參審程序。聯合報資料照
台南地院今下午召開準備庭，面對檢方起訴法條及內容，死者的兒子說「承認犯罪」，辯護人則希望可以不行國民法官參審程序。聯合報資料照

租屋 死亡 印尼

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