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男子抽乾頂樓蓄水池藏百支仿冒名表…侵權市值近億 台中港警逮獲起訴

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

「IWC」瑞士名表竟只賣新台幣2600元！台中港務警察總隊網路巡查時，發現鄭姓男子在臉書社團低價販售勞力士、愛彼（AP）、IWC及香奈兒等知名品牌手錶；警方深入追查持搜索票前往鄭嫌住處執行搜索，鄭嫌雖將頂樓蓄水池抽乾作為秘密倉庫，仍被員警突破心防一舉查扣，侵權市值高達9千餘萬元。全案經台北地檢署依違反商標法起訴。

台中港務警察總隊指出，名牌手錶市價動輒數十萬至上百萬元，鄭嫌卻在臉書社團以數千元的離譜低價兜售，其中IWC萬國表甚至僅賣2600元；警方察覺有異進行買樣鑑定，確認全為仿冒商品後展開長期蒐證，並向法院聲請搜索票前往鄭嫌住處查緝。

員警進入嫌犯住處搜索時，起初並未發現實體手表，卻在室內赫見大量手表空盒與包裝紙箱，警方比對鄭嫌在網路上頻繁張貼的販售貼文，認為現場實體數量嚴重不符，研判另有藏匿地點；經警方嚴正訊問並突破心防，鄭嫌才坦承為躲避查緝，特別將透天厝頂樓的蓄水池水抽乾，將逾百支仿冒手表、電腦主機等設備全數藏匿於池內。

警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表，初估侵權市值高達新台幣9千萬元以上。

台中港區警察總隊呼籲，民眾進行網路購物時切勿因價格低廉而貪圖便宜，對於明顯低於市場行情許多的知名品牌商品更應提高警覺，切勿購買來源不明、價格異常的商品，以免花錢買到劣質假貨造成財產損失。

警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊
警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊

警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊
警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊

警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊
警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊

警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊
警方爬入透天厝頂樓的蓄水池採證，池內形同一座隱密的「水池小型工作室」，當場查扣上百支精細仿冒名表。圖／台中港區警察總隊

台中 市值 仿冒

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