男子抽乾頂樓蓄水池藏百支仿冒名表…侵權市值近億 台中港警逮獲起訴

國民黨新北市議員王威元前年在立委選戰中，為替同黨立委候選人蔡明堂助選，指民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償案敲竹槓，檢方依公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌起訴，一審判決無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處王無罪，可上訴。

2026-08-20 13:58