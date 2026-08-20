金門前議員陳滄江涉詐助理費 二審改判僅使公務員登載不實

金門縣前議員陳滄江涉詐領助理費，二審以補助費用用以支付私聘助理薪資，未被挪為己用等，認為原審判利用職務機會詐取財物罪有違誤，撤銷改判僅成立使公務員登載不實罪。

根據福建高等法院金門分院今天發布新聞稿，陳滄江曾任金門縣議會第5、6屆議員，任內以其親戚金湘君為人頭，向金門縣議會不實申報金湘君為其第5、6屆議員公費助理，而補助費用均用以支付私聘助理、其子陳子涵薪資。

金門高分院表示，原審認陳滄江行為犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實罪，依刑法規定從重依利用職務上機會詐取財物罪處斷。

但金門高分院指出，陳滄江所為僅成立刑法使公務員登載不實罪，原判決認陳滄江成立利用職務上機會詐取財物罪，容有違誤，應予撤銷改判。陳滄江共同犯使公務員登載不實罪共二罪，各處有期徒刑6月。

金門高分院表示，金湘君是陳滄江掛名人頭公費助理，而綜合證人證述，及勘驗陳子涵所有硬碟內存檔案、YouTube網站上陳子涵製作上傳陳滄江問政宣傳影片等證據，認定陳子涵持續、長期實質從事陳滄江助理事務，為其私聘助理。

金門高分院指出，另依陳滄江、陳子涵與金湘君3人帳戶交易明細、提款地點等證據，補助費用均用以支付私聘助理陳子涵薪資，金流上未有流向陳滄江，或遭其挪為己用等情，認陳滄江所為與利用職務上機會詐取財物罪構成要件不符，不構成該罪。

金門高分院表示，陳滄江、陳子涵與金湘君請求為緩刑宣告，但審酌被告3人犯罪時間非短，且犯罪情節非微，難認就所處之刑有何暫不執行為當情事，因此不予宣告緩刑。本案宜全部確定後，再由檢察官聲請裁定定執行刑為適當。此判決得上訴。

陳滄江表示：「感謝司法正義還我清白，尊重司法判決，感謝一路以來，所有相信及支持我的父老鄉親」，是否上訴，等到接到判決書後再和律師研究。