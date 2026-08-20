快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

金門前議員陳滄江涉詐助理費 二審改判僅使公務員登載不實

中央社／ 金門20日電

金門縣前議員陳滄江涉詐領助理費，二審以補助費用用以支付私聘助理薪資，未被挪為己用等，認為原審判利用職務機會詐取財物罪有違誤，撤銷改判僅成立使公務員登載不實罪。

根據福建高等法院金門分院今天發布新聞稿，陳滄江曾任金門縣議會第5、6屆議員，任內以其親戚金湘君為人頭，向金門縣議會不實申報金湘君為其第5、6屆議員公費助理，而補助費用均用以支付私聘助理、其子陳子涵薪資。

金門高分院表示，原審認陳滄江行為犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實罪，依刑法規定從重依利用職務上機會詐取財物罪處斷。

但金門高分院指出，陳滄江所為僅成立刑法使公務員登載不實罪，原判決認陳滄江成立利用職務上機會詐取財物罪，容有違誤，應予撤銷改判。陳滄江共同犯使公務員登載不實罪共二罪，各處有期徒刑6月。

金門高分院表示，金湘君是陳滄江掛名人頭公費助理，而綜合證人證述，及勘驗陳子涵所有硬碟內存檔案、YouTube網站上陳子涵製作上傳陳滄江問政宣傳影片等證據，認定陳子涵持續、長期實質從事陳滄江助理事務，為其私聘助理。

金門高分院指出，另依陳滄江、陳子涵與金湘君3人帳戶交易明細、提款地點等證據，補助費用均用以支付私聘助理陳子涵薪資，金流上未有流向陳滄江，或遭其挪為己用等情，認陳滄江所為與利用職務上機會詐取財物罪構成要件不符，不構成該罪。

金門高分院表示，陳滄江、陳子涵與金湘君請求為緩刑宣告，但審酌被告3人犯罪時間非短，且犯罪情節非微，難認就所處之刑有何暫不執行為當情事，因此不予宣告緩刑。本案宜全部確定後，再由檢察官聲請裁定定執行刑為適當。此判決得上訴。

陳滄江表示：「感謝司法正義還我清白，尊重司法判決，感謝一路以來，所有相信及支持我的父老鄉親」，是否上訴，等到接到判決書後再和律師研究。

陳滄江 金門 議員

延伸閱讀

北市公務員侵占經費當戀愛基金 主管知情未舉發也涉貪

高金素梅涉貪案下周開審 「本尊」要等10月27日才出庭

花蓮縣議長張峻工程採購案被控收賄40萬 無罪確定

詐團黑吃黑檢方用錯法條？男劫走百萬辯丟垃圾 二審判無罪確定

相關新聞

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

知名廚師詹姆士（本名鄭堅克）遭控開設空殼公司，檢方清查發現他借款200萬元存入公司籌備帳戶，驗資並申請設立公司登記後旋即匯出款項，涉嫌公司法及商業會計法等罪，偵結起訴。士林地方法院今天開庭，詹姆士認罪，稱不熟悉法規、是聽信會計師建議，檢方建請判有期徒刑5月以上，或給條件緩刑並併科50萬元罰金；法官諭知改採簡易判決。

高金素梅涉貪案下周開審 「本尊」要等10月27日才出庭

台北地方法院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官已排定庭期下周二首次開庭，不過，前幾個庭期高金素梅並不會現身，法官訂10月27日下午2時30分傳喚高金素梅出庭進行第一次準備程序庭。

爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

國民黨新北市議員王威元前年在立委選戰中，為替同黨立委候選人蔡明堂助選，指民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償案敲竹槓，檢方依公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌起訴，一審判決無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處王無罪，可上訴。

人頭助理案金門前議員陳滄江貪汙罪不成立 改判登載不實2罪

福建高等法院金門分院審理前金門縣議員陳滄江等人涉人頭助理案，二審撤銷原判決，認定陳滄江、其子陳子涵及金湘君的行為不構成利用職務機會詐取財物罪，僅成立使公務員登載不實罪。陳滄江、陳子涵各犯2罪，每罪判刑6月，可易科罰金；金湘君各判5月，全案仍可上訴。

影／男子赴南庄露營因細故與女子爭執 持槍射擊對方車輛遭求處重刑

唐姓男子今年1月27日在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，經苗栗縣警局頭份分局報請苗栗地檢署檢察官吳聲彥指揮偵辦，全案最近偵查終結，以唐姓男子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、偽造特種文書等罪嫌提起公訴，檢方審酌唐姓被告在公共場所開槍射擊素不相識之人的交通工具，造成社會危害，向法院建請從重求處10年以上有期徒刑。

藝人畢書盡父親涉逃漏稅出庭：兒子自己也有官司

藝人畢書盡的父親畢福鬢2020年間因涉假發票逃漏稅案被通緝，2024年返台落網依違反商業會計法等罪起訴；台北地院今開庭，畢福鬢表示兒子自己也有官司在處理，與兒子沒有什麼討論，他說，自官司打到現在覺得很累，自已表達能力不好，開庭會由律師幫忙答辯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。