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新北檢閃兵案起訴第五波起訴共12人 棒棒糖「王子」遭求刑2年2月

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新北檢閃兵案起訴第五波 棒棒糖「王子」遭求刑2年2月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今天偵結起訴第五波役男共12人，其中最具知名度的為棒棒堂成員「王子」（本名邱勝翊），其餘還包括饒舌歌手Finesse’ Boy（本名張傑瑞）、IG跑車網紅「邵某」（本名邵凱宏）。

檢察官依妨礙兵役治罪條例及刑法使公務員登載不實罪，就各役男所逃避的法定役期長短不同求刑，役期如為1年，求刑2年2月；役期如4個月，則求刑1年。這波起訴的役男，各以35萬至5萬元不等代價，委由閃兵集團首腦陳志明、李名宸、張忠3人佯裝高血壓，變更體位逃避兵役。

檢察官在起訴書中指出，「王子」身為社會公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，卻為一己職業發展及演藝工作前途，蓄意規避兵役，其行為不僅違法，尤其背離社會期待及公民應盡責任。

此外，檢方於去年2月、5月、10月間，已分別執行三波閃兵專案，且同屬棒棒堂的閃兵成員已陸續為警查獲，相關新聞媒體大肆報導，但「王子」仍心存僥倖，未曾主動到案說明或自首，甚至在媒體詢問時，仍矢口否認，企圖掩飾犯行，犯後態度難認良好，各求刑２年２月。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案第五波起訴，棒棒堂成員「王子」遭求刑2年2月。聯合報系資料照
新北地檢署偵辦藝人閃兵案第五波起訴，棒棒堂成員「王子」遭求刑2年2月。聯合報系資料照

閃兵案 棒棒糖 王子

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