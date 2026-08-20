高金素梅涉貪案下周開審 「本尊」要等10月27日才出庭

台北地方法院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官已排定庭期下周二首次開庭，不過，前幾個庭期高金素梅並不會現身，法官訂10月27日下午2時30分傳喚高金素梅出庭進行第一次準備程序庭。

法院重大金融犯罪專庭法官林承歆已訂本月25日、28日、下月1日連開3次準備庭，原本安排下月4日傳喚高金素梅，不過，高金的委任律師遞狀請假，表示律師衝庭，希望律師團3名律師同時在庭辯護，法官同意改期到10月27日再審判高金素梅。

高金素梅涉貪全案偵查中唯一羈押被告即高金的助理張俊傑，張於今年6月9日移審，獲裁定以1000萬元交保、施以科技監控，檢方不服處分，一度聲請撤銷張的交保處分但遭駁回。

根據法院駁回檢方聲請案的裁定內容，高金素梅偵查中對檢方控訴的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或稱均交由張俊傑處理，至於高金正式審判時策略是否仍一致？暫不得而知。

台北地檢署今年2月10日指揮調查局國家安全工作站發動30路搜索、蒐證，6月8日起訴高金素梅共24人，檢調認定，高金素梅涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，計包含公費助理薪資、加班費等，高金不法所得為787萬元，對她具體求處12年6月以上徒刑，也對張俊傑求刑16年以上。

高金素梅被起訴後，曾在臉書發文表示「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」另對檢方指控她輸入快篩違反醫材法辯稱「無法理解為偏鄉救命防疫輸入快篩，卻成為起訴依據」。