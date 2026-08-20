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爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨新北市議員王威元前年在立委選戰中，為替同黨立委候選人蔡明堂助選，指民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償案敲竹槓，檢方依公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌起訴，一審判決無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處王無罪，可上訴。

檢方起訴，2021年11月間，新北市政府水利局包商施作汙水管線工程時，不慎造成汙水回流，倒灌進入蘆洲區長興路李坤城服務處及2戶民宅，衍生出賠償財物受損等事。水利局事後與3戶民宅達成和解，並賠償25萬2160元。

檢方認為王威元在未查證下，2024年1月間發布新聞稿，不實爆料李坤城藉機敲竹槓，包商敢怒不敢言，最後共賠償3戶65萬元。王以不實之事誹謗李，足以毀損李的名譽、影響選民對於李品德操守及政治形象的判斷，損害選民投票行為正確性，依違反選罷法起訴。

一審根據卷證資料，認為無法證明「3戶總賠償金額約65萬元」為不實，且王威元新聞稿內容如「還真如外界傳聞的誇大受損內容，藉機敲竹槓嗎？」是以疑問方式提出，供讀者自行判斷，性質屬質疑、評論，而非斷言「具體事實」，罪證不足，判決無罪。

檢方上訴，高院認為依水利局函文可知，汙水倒灌民宅事件後，包商確有與住戶及李坤城服務處和解，但沒有公布和解金額，且依證人說法，倒灌事件發生後，證人確實有敘及賠償金額為60餘萬元及將購買家具賠償，於選舉期間，證人也有至蔡明堂服務處討論此事。

高院指出，王威元據此資訊評論，不足認具有「明知或可得而知不實仍為傳播」的主觀犯意，難以此認定王有傳播不實而足以毀損他人名譽，駁回上訴，仍判王無罪。

新北市議員王威元。聯合報系資料照
新北市議員王威元。聯合報系資料照

李坤城 王威元 立委 2026九合一選舉 新北市選舉

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