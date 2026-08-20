快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

改裝娃娃機變賭博台小心觸法 高雄台主無照經營挨罰拘役55天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

許多娃娃機台主為吸引顧客，常自行改裝玩法，但高雄一名徐姓娃娃機台主，向他人承租娃娃機後，擅自改裝機台加裝「夾磁鐵」與「骰子台」，供民眾丟擲骰子兌換獎品，甚至透過LINE轉帳現金給獲獎者，法官認定該機台經改裝後已非合法選物販賣機，而是屬於電子遊戲場業管理條例管轄的電子遊戲機，依無照經營電子遊戲場業罪，判處徐男拘役55天，並沒收犯罪所得。

判決書指出，徐姓男子明知未依規定領有電子遊戲場業營業級別證，不得經營電子遊戲場業，卻從去年10月上旬起，承租位於高雄市岡山區一處夾娃娃機店內的機台，並自行改裝機台內部、加裝夾磁鐵及骰子台。

徐男設定的遊戲規則為，消費者每次投入20元，可在時限內操控電動桿拉取骰子台並丟擲，若擲出特定點數可換取洗衣球，順利夾中並擲出骰子台可換取公仔，沒骰出特定點數則給予濕紙巾1包，玩家若完成指定任務，加入台主LINE社群並提供帳號，徐男還會以匯款方式給予現金。

警方介入調查後，徐男坦承承租機台並改裝加裝骰子台供人投幣遊玩，但矢口否認違反電子遊戲場業管理條例，辯稱「不清楚這些規範，是警方通知我才知道的」。

橋頭地院法官指出，依自助選物販賣事業管理規範，選物販賣機不得擅自改裝、加裝磁吸裝置或骰子台，亦不得以金錢買回商品，否則即視為未經評鑑。徐男以夾磁鐵搭配骰子、完成任務再以LINE匯款給予現金的做法，已與選物販賣機有別，該機台已演變為電子遊戲場業管理條例所規範的電子遊戲機。

法官認定徐男無證擺設電子遊戲機犯行明確，辯詞不足採信，因此依電子遊戲場業管理條例非法營業罪，判處拘役55天，未扣案的犯罪所得3000元依法宣告沒收或追徵。

不少娃娃機業者會將選物販賣機台改裝成不同玩法，甚至進一步改裝成業界俗稱的「<a href='/search/tagging/2/賭博' rel='賭博' data-rel='/2/103715' class='tag'><strong>賭博</strong></a>台」。記者巫鴻瑋／攝影
不少娃娃機業者會將選物販賣機台改裝成不同玩法，甚至進一步改裝成業界俗稱的「賭博台」。記者巫鴻瑋／攝影

娃娃機 高雄 賭博

延伸閱讀

影／廈門設據點地產公司掩護 檢警破「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

新竹巨城專櫃店員偷拍！女客試衣裸身慘入鏡 法官拒緩刑開鍘

世博建商爆貪腐…61歲負責人涉虛報工程款 挪274萬翻修自宅

合法報關卻不能上路 嘉義「老頭樂」車主挨罰喊冤盼修法納管

相關新聞

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

知名廚師詹姆士（本名鄭堅克）遭控開設空殼公司，檢方清查發現他借款200萬元存入公司籌備帳戶，驗資並申請設立公司登記後旋即匯出款項，涉嫌公司法及商業會計法等罪，偵結起訴。士林地方法院今天開庭，詹姆士認罪，稱不熟悉法規、是聽信會計師建議，檢方建請判有期徒刑5月以上，或給條件緩刑並併科50萬元罰金；法官諭知改採簡易判決。

三重警遭毒駕撞死...小孩想爸爸 遺孀安慰「神明把爸爸帶去天上治療」

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判18年6月徒刑，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭前，黃瑋震遺孀表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

國民黨新北市議員王威元前年在立委選戰中，為替同黨立委候選人蔡明堂助選，指民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償案敲竹槓，檢方依公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌起訴，一審判決無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處王無罪，可上訴。

夫妻吸金破億判刑定讞...更一審「掛名7歲幼女」脫身 改沒收5846萬

台中市薛姓男子曾從事保險業務，他與蕭姓前妻涉從2010年起，虛設香港「ETAML」外國公司名義，未經主管機關核准在台推廣境外保本基金，標榜年息最高12%保證獲利，5年間非法吸金逾1億917萬元，二人被判刑7年8月、7年1月確定，沒收部分由最高院發回，更一審近日審結，認案發時掛名茶葉公司薛男女兒僅7歲，非實際所得支配者，改宣告沒收薛姓夫妻的犯罪所得5846萬元。

高雄婦人追垃圾車強丟砸傷清潔員還上網討拍 法官僅認過失輕判

高雄陳姓婦人去年4月等垃圾車時，不等垃圾車停下來，趁車子還在行駛時將手上垃圾朝車斗拋擲，不料技術不佳，整包垃圾砸中站在車尾的清潔隊員大腿，陳女被檢方依妨害公務與傷害罪起訴，法院認為陳女僅屬於過失，一、二審依過失傷害罪判拘役15天，得易科罰金確定。

改裝娃娃機變賭博台小心觸法 高雄台主無照經營挨罰拘役55天

許多娃娃機台主為吸引顧客，常自行改裝玩法，但高雄一名徐姓娃娃機台主，向他人承租娃娃機後，擅自改裝機台加裝「夾磁鐵」與「骰子台」，供民眾丟擲骰子兌換獎品，甚至透過LINE轉帳現金給獲獎者，法官認定該機台經改裝後已非合法選物販賣機，而是屬於電子遊戲場業管理條例管轄的電子遊戲機，依無照經營電子遊戲場業罪，判處徐男拘役55天，並沒收犯罪所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。