改裝娃娃機變賭博台小心觸法 高雄台主無照經營挨罰拘役55天

許多娃娃機台主為吸引顧客，常自行改裝玩法，但高雄一名徐姓娃娃機台主，向他人承租娃娃機後，擅自改裝機台加裝「夾磁鐵」與「骰子台」，供民眾丟擲骰子兌換獎品，甚至透過LINE轉帳現金給獲獎者，法官認定該機台經改裝後已非合法選物販賣機，而是屬於電子遊戲場業管理條例管轄的電子遊戲機，依無照經營電子遊戲場業罪，判處徐男拘役55天，並沒收犯罪所得。

判決書指出，徐姓男子明知未依規定領有電子遊戲場業營業級別證，不得經營電子遊戲場業，卻從去年10月上旬起，承租位於高雄市岡山區一處夾娃娃機店內的機台，並自行改裝機台內部、加裝夾磁鐵及骰子台。

徐男設定的遊戲規則為，消費者每次投入20元，可在時限內操控電動桿拉取骰子台並丟擲，若擲出特定點數可換取洗衣球，順利夾中並擲出骰子台可換取公仔，沒骰出特定點數則給予濕紙巾1包，玩家若完成指定任務，加入台主LINE社群並提供帳號，徐男還會以匯款方式給予現金。

警方介入調查後，徐男坦承承租機台並改裝加裝骰子台供人投幣遊玩，但矢口否認違反電子遊戲場業管理條例，辯稱「不清楚這些規範，是警方通知我才知道的」。

橋頭地院法官指出，依自助選物販賣事業管理規範，選物販賣機不得擅自改裝、加裝磁吸裝置或骰子台，亦不得以金錢買回商品，否則即視為未經評鑑。徐男以夾磁鐵搭配骰子、完成任務再以LINE匯款給予現金的做法，已與選物販賣機有別，該機台已演變為電子遊戲場業管理條例所規範的電子遊戲機。

法官認定徐男無證擺設電子遊戲機犯行明確，辯詞不足採信，因此依電子遊戲場業管理條例非法營業罪，判處拘役55天，未扣案的犯罪所得3000元依法宣告沒收或追徵。