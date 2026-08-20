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詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

知名廚師詹姆士（本名鄭堅克）遭控開設空殼公司，檢方清查發現他借款200萬元存入公司籌備帳戶，驗資並申請設立公司登記後旋即匯出款項，涉嫌公司法及商業會計法等罪，偵結起訴。士林地方法院今天開庭，詹姆士認罪，稱不熟悉法規、是聽信會計師建議，檢方建請判有期徒刑5月以上，或給條件緩刑並併科50萬元罰金；法官諭知改採簡易判決。

詹姆士庭訊說，當時對公司設立與驗資規定不熟悉，會計師的丈夫建議可先借他錢款協助完成程序，他則提供乾股回報，資金存入帳戶完成驗資後就想趕快償還才匯出，事後驚覺觸法十分懊悔。

辯護人游嵥彥說，詹醬公司至今正常營運，並非驗資後就人去樓空，詹姆士也未透過該筆200萬元資金獲取不法利益等任何犯罪行為，僅是聽從會計師建議，事發後也願意承擔刑事責任。

公訴檢察官指出，驗資不實的立法意旨在保護交易安全，且被告身為公眾人物，言行具有社會示範作用，檢請依公司法判處5月以上有期徒刑，或給予附條件緩刑，並向公庫支付50萬元罰金。

庭末，法官當庭告誡詹姆士形象正面，應珍惜社會影響力，同意改採簡易判決，全案候核辦。開庭全程僅半小時，詹姆士和辯護人離開士林地院時不發一語，並未受訪。

起訴指出，鄭是活躍於影視媒體的廚師，藝名「詹姆士」，2016年9月21日成立詹醬有限公司時，先以3名不知情友人名義借款將154萬元、16萬元、10萬元共200萬元，存入公司籌備處的帳戶內，作為公司驗資的股款證明，以申請文件表明股款已收足，並申請辦理公司設立登記。

鄭2016年9月19日委託會計師出具設立登記資本額查核報告書，向台北市政府申請設立登記，北市府審核後，2016年9月21日核准鄭的公司設立登記，鄭卻在2016年9月20日就將200萬元轉匯他人私人金融帳戶，損害主管機關對公司管理及資本額審核的正確性。

鄭在偵查中坦承借款200萬元設立公司，又將200萬元匯出償還借款，檢方另清查相關資本額查核報告書、資本額變動表、股東繳納現金股款明細表、相關匯款紀錄等，認定鄭涉嫌公司法「應收股款股東未實際繳納而以申請文件表明收足」、商業會計法「利用不正當方法致使財務報表發生不實結果」等罪，應從重以公司法論罪，偵結起訴。

知名廚師詹姆士（本名鄭堅克，白衣者）因涉嫌驗資不實，違反公司法及商業會計法遭起訴，士林地院今開庭審理，詹姆士當庭認罪。記者翁至成／翻攝
知名廚師詹姆士（本名鄭堅克，白衣者）因涉嫌驗資不實，違反公司法及商業會計法遭起訴，士林地院今開庭審理，詹姆士當庭認罪。記者翁至成／翻攝

詹姆士 會計師 會計

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