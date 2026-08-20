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新竹檢警環揪非法砂石集團 濫倒海撈逾1億、環境復原恐破億

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

44歲蘇男涉嫌組環保犯罪集團，以「整地」、「回填土方」掩護，在新竹北埔、新埔、寶山、關西、芎林等地非法棄置營建廢棄物，不法所得逾1億、環境復原費也估破億元。新竹地檢署今偵結，依違反廢棄物清理法等罪起訴蘇男等38人及2家公司。

竹東警分局表示，此案源於北埔分駐所去年9月獲報有多台大車載運土石進出北埔鄉南埔村番婆坑一帶，所長獲報後反應迅速、立即率員到場，當場發現該處進駐大型怪手開挖施工整地。

檢警調查，蘇男未領有合法清除、處理廢棄物許可，卻以載運土石方名義向建築工地承攬營建廢棄物清除，以低於市場行情價格收費，再以「整地」、「園藝植栽」等名義尋找土地，實際將未合法處理、混雜塑膠、水管、電線、磁磚、鋼筋、木材等營建廢棄物直接傾倒、回填山坡地及農地。

檢方查出，蘇男實際掌控順峰開發工程有限公司，集團分工細密，從尋找及提供土地、招攬清運、調度車輛、駕駛大貨車，到現場「顧水」、操作怪手掩埋，形成一條龍犯罪鏈，先後在北埔、新埔、寶山、關西及芎林等地犯案，不法所得達1億16萬4906元。

其中北埔番婆坑案場以整地、園藝植栽文件營造合法外觀，貨車從台北、新北、桃園及新竹等地載運廢棄物進場；警方發現時，現場人員還操作怪手覆土掩飾並通知其他車輛離開。事後開挖發現深度達10餘公尺，並造成道路損毀，占用公、私有土地233.71平方公尺。

關西大旱坑案場則有超過100車次營建廢棄物被載入山坡地傾倒，非法棄置面積達1687平方公尺，造成土石流失並影響野溪排水；新埔、寶山等案場也被查出回填混雜塑膠、玻璃、保麗龍、磁磚、紅磚、鐵絲及水管等廢棄物的土方。

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億，並聲請扣押蘇男等人房屋、土地等逾千萬元財產。檢方今年4月至7月跨案追查，共動員警力153人次，拘提31人、傳喚18人、搜索13處，扣得現金288萬元、土地1筆及房屋1棟，7名被告遭羈押。

新竹地檢署指出，全案由檢察官廖啟村、黃依琳、沈郁智、蘇聖峯指揮保七總隊第三大隊、新竹縣警察局及新埔、竹東、橫山分局共同偵辦，並透過「檢警環國土平台」整合各案場線索、跨案追查。全案今偵查終結，依違反廢棄物清理法、水土保持法、山坡地保育利用條例等罪，起訴蘇男等38人及廣興龍開發機械工程、順峰開發等2家公司。

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供
檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供

檢警調查，蘇男未領有合法清除、處理廢棄物許可，卻以載運土石方名義向建築工地承攬營建廢棄物清除。圖／警方提供
檢警調查，蘇男未領有合法清除、處理廢棄物許可，卻以載運土石方名義向建築工地承攬營建廢棄物清除。圖／警方提供

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供
檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供
檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供
檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供

檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供
檢警環開挖相關案場，共查獲非法棄置廢棄物堆置體積逾1萬立方公尺，估算環境復原費高達1億。圖／警方提供

砂石 新竹 北埔

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