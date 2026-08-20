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三重警遭毒駕撞死...小孩想爸爸 遺孀安慰「神明把爸爸帶去天上治療」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判18年6月徒刑，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭前，黃瑋震遺孀表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

遺孀指出，其實她和孩子很多時間都會很想念丈夫，小孩問及父親的時候，她跟孩子解釋說，因為爸爸被壞人撞死了，醫生也盡力了，所以神明說要把爸爸帶去天上治療，等治療好就會把爸爸送回來，但小朋友很常在想念時會問「媽媽，爸爸什麼時候可以回來？」讓她蠻難過的。

遺孀也說，只要小朋友想念爸爸，或是大家都需要跟另一半討論溝通事情，但她沒有人可以討論，每每都覺得很難熬。媒體問及如果丈夫今天聽得到，會想對丈夫說什麼？遺孀回應「就是請他不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

遺孀表示，今天會願意站出來，是因為除了丈夫的案子之外，後面還發生很多毒駕的案子，如果她不站出來的話，後面的案子可能沒有辦法持續被看見，她希望其他被害人和家屬能獲得公道。

遺孀委任律師也說，一審國民法官判處黃國維18年6月徒刑，顯見社會對於毒駕零容忍的態度，更一審要繼續爭取法院至少維持一審刑度，本案對於遺孀來說，不僅僅是她個人的事情，可能因她先生是警察，案件受到關注，但社會上有其他的毒駕案件，是沒有機會被如此慎重檢視。

遺孀希望她深受痛苦的經驗，可以讓大眾知道毒駕真的不應該，她才決定堅持到底。

律師表示，陪著遺孀一路走來，認為她非常堅韌，希望她深受痛苦的經驗，可以讓大眾知道毒駕真的不應該，無論司法判決如何，毒駕會造成一個小孩沒有父親、配偶沒有先生，案件不該被淡忘，她才決定堅持到底，希望可以減少類似案件。

律師說，遺孀面對孩子也是兩面為難，必須面對小朋友成長中少了爸爸，自己要分飾兩角，讓小朋友健全發展，同時也要讓小孩知道失去爸爸的原因是什麼？小朋友有沒有辦法正面的面對這件事情的發生，對遺孀來說都是很辛苦的難題。

至於嫌犯的態度，律師表示「非常不OK」，黃國維直到現在仍否認有危險駕駛，他承認自己吸毒，卻否認一路飆車、闖紅燈，再者黃案發當下被卡在車內，沒有能力自首，卻至今仍堅稱自首，甚至認為18年半刑期太重、要求減刑。

律師說，黃國維的行為不僅造成對警察、執法人員的生命危險，對家屬而言更是非常傷痛，黃一直表示願意和解，但並沒有任何賠償，甚至黃以此作為理由，要求法院停止羈押，讓他出來賺錢，一切都非常不妥。

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，更一審今開庭前，黃瑋震遺孀（圖，戴口罩者）表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。記者林孟潔／攝影
新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，更一審今開庭前，黃瑋震遺孀（圖，戴口罩者）表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。記者林孟潔／攝影

男子黃國維前年7月吸食「喪屍煙彈」後毒駕撞死三重分局警員黃瑋震。聯合報系資料照
男子黃國維前年7月吸食「喪屍煙彈」後毒駕撞死三重分局警員黃瑋震。聯合報系資料照

警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

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三重 毒駕 神明

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