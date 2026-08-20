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高雄婦人追垃圾車強丟砸傷清潔員還上網討拍 法官僅認過失輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓婦人去年4月等垃圾車時，不等垃圾車停下來，趁車子還在行駛時將手上垃圾朝車斗拋擲，不料技術不佳，整包垃圾砸中站在車尾的清潔隊員大腿，陳女被檢方依妨害公務與傷害罪起訴，法院認為陳女僅屬於過失，一、二審依過失傷害罪判拘役15天，得易科罰金確定。

判決指出，去年4月10日傍晚6點多，家住高雄楠梓區的陳姓婦人在家門口等候垃圾車，但見車子行駛經過時，未等垃圾車停穩便急著將垃圾「拋甩」入車斗，結果垃圾砸中隨車隊員，造成對方左大腿致挫傷。

事後陳女還上臉書社團「爆料公社」討拍，質疑垃圾車行駛速度，被砸的清潔隊員不滿提告，檢察官認為陳婦明知車上有隊員仍硬丟，具有傷害及妨害公務的「不確定故意」，依妨害公務、傷害等罪起訴。

橋頭地方法院審理時，法官認為，陳女拋擲方向原為車斗左側，是因拋物線軌跡才誤中右側隊員，屬「技術不佳」而非故意攻擊；因妨害公務需有主觀意圖，變更法條改依過失傷害罪判處拘役15日，得易科罰金。

檢察官不服上訴，主張陳女先前就有類似行為，且事後在網路公審清潔隊員，導致基層清潔員遭受精神壓迫，量刑過輕。

高雄高分院審理後，合議庭仍認為陳女無妨害公務故意，至於網路公審部，網友並未挺陳女，反而紛紛留言斥責她不體諒清潔員、說明定點收運的必要性，言論並未對隊員造成實質加害效果，一審量刑適當，駁回上訴，全案確定。

陳姓婦人追垃圾車時砸傷清潔隊員，被依過失傷害罪判刑15天拘役。圖為垃圾車清運示意圖。聯合報系資料照
陳姓婦人追垃圾車時砸傷清潔隊員，被依過失傷害罪判刑15天拘役。圖為垃圾車清運示意圖。聯合報系資料照

高雄 垃圾車 法官

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