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夫妻吸金破億判刑定讞...更一審「掛名7歲幼女」脫身 改沒收5846萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市薛姓男子曾從事保險業務，他與蕭姓前妻涉從2010年起，虛設香港「ETAML」外國公司名義，未經主管機關核准在台推廣境外保本基金，標榜年息最高12%保證獲利，5年間非法吸金逾1億917萬元，二人被判刑7年8月、7年1月確定，沒收部分由最高院發回，更一審近日審結，認案發時掛名茶葉公司薛男女兒僅7歲，非實際所得支配者，改宣告沒收薛姓夫妻的犯罪所得5846萬元。

判決指出，薛男擔任香港ETAML公司唯一董事，蕭女則負責在台招攬業務及處理行政金流，兩人推出「Fuyu Guarantee Forex」A、B兩種投資方案，宣稱保本保息、每年固定配息10%至12%，吸引被害人將資金匯往香港匯豐銀行及相關人頭帳戶，直到2015年中旬因利息發放停擺、本金無法贖回，投資人才驚覺受騙提告。

刑事部分，二人已被依違反銀行法判刑，薛男判刑7年8月、蕭女判刑7年1月，不過全案在二審期間，認定薛男、蕭女應共同沒收犯罪所得8301萬餘元，並對女兒及女兒名下的茶葉公司帳戶宣告沒收。

沒收部分，經最高法院發回台中高分院更一審，刑期部分已駁回上訴確定。

更一審審認，部分投資人期滿後是將「原投資本金」連同獲利再行續約投入，實質上已取回先前本金，該續投部分依法應予扣除，扣除投資人已贖回本金2455萬餘元，以及歷年已取得的紅利、佣金2615萬餘元後，認定薛、蕭犯罪所得應更正為5846萬5351元，依法共同沒收、追徵。

更一審認定，薛男掛名茶葉公司帳戶的女兒，當時年僅7歲，而接手該茶葉公司新接手經營者，也對吸金案情毫不知情，非犯罪所得實際支配者，撤銷原審沒收裁定，諭知不予沒收，全案沒收部分仍得上訴。

台中市薛姓夫妻涉嫌吸金破億元，台中高分院近日更一審審結。聯合報系資料照
台中市薛姓夫妻涉嫌吸金破億元，台中高分院近日更一審審結。聯合報系資料照

吸金 夫妻 台中市

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