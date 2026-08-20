溢價收購股權又抵債！鈞泰前董座掏空893萬起訴

安全監控與攝影機設備廠「鈞泰國際」前董事長王立宏，涉透過子公司瑞仕登物業以870萬元溢價收購其擔任董事的銘鑫公司股權，又拿股權抵私人債務。台北地檢署今偵結，依證券交易法非常規交易及特別背信罪嫌起訴。

鈞泰國際原名悠克國際，2019年改名、2021年7月終止上市，2022年9月停止公開發行，王立宏從2018年至2020年間擔任鈞泰董座、子公司瑞仕登董事長，也在2019年擔任銘鑫（原蒙地卡羅）小客車租賃公司董事。

起訴指出，王立宏透過朋友得知銘鑫前負責人要出售全部股權，且股權價值僅110萬元，涉主導董事會決議以870萬元收購銘鑫60％股權，透過不知情的會計提領現金110萬元交付後，辦理股權轉讓及更名等變更登記，並以「股權讓渡買賣」、「租賃公司簽約尾款」等名義，從鈞泰子公司瑞仕登出帳共870萬元，侵占入己。

檢方查出，王立宏為抵私人債務，2019年10月間涉嫌將瑞仕登持有銘鑫13％股權轉讓給債權人，並辦理出資額變更登記，致鈞泰間接損失共計893萬8千元，占鈞泰2019年度合併營收124.17％。

全案經鈞泰公司提告，調查局台北市調查處送辦，檢方認定，王立宏涉特別背信、非常規交易罪嫌，依法起訴，侵占870萬元犯罪所得聲請沒收或追徵。