快訊

Google AI Plus免費用1年！符合資格快去領 可享3大福利

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

聽新聞
0:00 / 0:00

溢價收購股權又抵債！鈞泰前董座掏空893萬起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

安全監控與攝影機設備廠「鈞泰國際」前董事長王立宏，涉透過子公司瑞仕登物業以870萬元溢價收購其擔任董事的銘鑫公司股權，又拿股權抵私人債務。台北地檢署今偵結，依證券交易法非常規交易及特別背信罪嫌起訴。

鈞泰國際原名悠克國際，2019年改名、2021年7月終止上市，2022年9月停止公開發行，王立宏從2018年至2020年間擔任鈞泰董座、子公司瑞仕登董事長，也在2019年擔任銘鑫（原蒙地卡羅）小客車租賃公司董事。

起訴指出，王立宏透過朋友得知銘鑫前負責人要出售全部股權，且股權價值僅110萬元，涉主導董事會決議以870萬元收購銘鑫60％股權，透過不知情的會計提領現金110萬元交付後，辦理股權轉讓及更名等變更登記，並以「股權讓渡買賣」、「租賃公司簽約尾款」等名義，從鈞泰子公司瑞仕登出帳共870萬元，侵占入己。

檢方查出，王立宏為抵私人債務，2019年10月間涉嫌將瑞仕登持有銘鑫13％股權轉讓給債權人，並辦理出資額變更登記，致鈞泰間接損失共計893萬8千元，占鈞泰2019年度合併營收124.17％。

全案經鈞泰公司提告，調查局台北市調查處送辦，檢方認定，王立宏涉特別背信、非常規交易罪嫌，依法起訴，侵占870萬元犯罪所得聲請沒收或追徵。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

掏空 溢價 鈞泰

延伸閱讀

北市公務員侵占經費當戀愛基金 主管知情未舉發也涉貪

中聯油風暴4大廠董座僅他脫身 「只進公司2次」福懋油吳星澄不起訴

中聯8478噸致癌油隱匿放行…4大廠高層全起訴 蔡清松等6人遭求刑7年

台中清潔隊員經濟壓力大...侵占9900元資收物 檢方起訴貪汙幫求免刑

相關新聞

夫妻吸金破億判刑定讞...更一審「掛名7歲幼女」脫身 改沒收5846萬

台中市薛姓男子曾從事保險業務，他與蕭姓前妻涉從2010年起，虛設香港「ETAML」外國公司名義，未經主管機關核准在台推廣境外保本基金，標榜年息最高12%保證獲利，5年間非法吸金逾1億917萬元，二人被判刑7年8月、7年1月確定，沒收部分由最高院發回，更一審近日審結，認案發時掛名茶葉公司薛男女兒僅7歲，非實際所得支配者，改宣告沒收薛姓夫妻的犯罪所得5846萬元。

國軍湖口訓練場路基竟是廢棄物 環保局「開挖大祕寶」堆成山

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。桃園市環保局表示，該公司與其他業者合作，將廢棄物違法用於軍方湖口訓練場道路回填，不法所得超過13.6億元，已被桃園地檢署依廢清法起訴。

欠518萬勞保費...基隆昔建築大亨管收 籌220萬交出豪車撐3天獲釋

基隆市早年建築大亨羅姓男子因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署催繳不成，欲查扣公司名下的油電車，但羅男拒絕吐露汽車所在地，17日向法院聲請管收獲准。羅男於管收3天後態度鬆動，今天先籌足220萬元繳納、餘款分期，並配合交出豪車執行後，重獲自由。

溢價收購股權又抵債！鈞泰前董座掏空893萬起訴

安全監控與攝影機設備廠「鈞泰國際」前董事長王立宏，涉透過子公司瑞仕登物業以870萬元溢價收購其擔任董事的銘鑫公司股權，又拿股權抵私人債務。台北地檢署今偵結，依證券交易法非常規交易及特別背信罪嫌起訴。

台中清潔隊員經濟壓力大...侵占9900元資收物 檢方起訴貪汙幫求免刑

台中市環保局清潔隊洪姓臨時人員因小孩剛出生、經濟壓力大，竟利用職務之便將收來的鐵製回收物、電池及筆記型電腦等，擅自攜出拿去變賣獲利9900元，洪被隊上發現前往自首、繳回不法所得；檢方依貪汙侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌起訴他，但建請法院減輕或予以免刑。

雇工噴藥飛散致毗鄰蓮田枯死 稻農被判拘役30日還得賠償12萬

施姓男子以種植水稻為業，3年前罔顧業者提醒，執意以無人機在其農地噴灑除草劑，致鄰地李姓男子蓮田作物枯死而無法收成而挨告，一、二審認施犯毀損他人物品罪處拘役30日，李附帶民事求償14萬餘元，法官依農業部統計資料換算蓮藕產量，再判他應給付12萬7506元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。