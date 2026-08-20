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國軍湖口訓練場路基竟是廢棄物 環保局「開挖大祕寶」堆成山

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。桃園市環保局表示，該公司與其他業者合作，將廢棄物違法用於軍方湖口訓練場道路回填，不法所得超過13.6億元，已被桃園地檢署依廢清法起訴。

環保局指出，本案是環保局2月與環境部環境管理署前往中壢稽查時，進一步掌握其他非法事證。經溯源追查，該公司有製作不實買賣合約，以利其他不法業者將廢棄物充作「再生級配」材料，用於湖口訓練場道路回填，而合作業者還有與其他廠商合作，全案不法回填料多達9.7萬立方公尺，內容包含磚頭、鐵塊、塑膠、電線、保麗龍及混凝土塊等廢棄物。

環保局表示，湖口訓練場案經桃園地檢署偵辦，部分被告罪嫌重大、有串滅證之虞，法院裁定羈押禁見，全案今天依廢棄物清理法起訴。呼籲廢棄物處理業者切莫心存僥倖，企圖以非法棄置方式節省成本。

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢某公司在廠內非法堆置、處理廢棄物，引環保單位登門稽查，其他不法情事跟著曝光。圖／桃園市環保局提供

環保局 廢棄物 訓練

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