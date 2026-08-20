雇工噴藥飛散致毗鄰蓮田枯死 稻農被判拘役30日還得賠償12萬

施姓男子以種植水稻為業，3年前罔顧業者提醒，執意以無人機在其農地噴灑除草劑，致鄰地李姓男子蓮田作物枯死而無法收成而挨告，一、二審認施犯毀損他人物品罪處拘役30日，李附帶民事求償14萬餘元，法官依農業部統計資料換算蓮藕產量，再判他應給付12萬7506元。

檢方起訴，施以種植水稻為業，明知蓮花若被噴灑到除草劑類型農藥會枯萎死亡，如風勢恐使除草劑飛散，即應避免在距離他人農地過近地區噴灑除草劑。

施於2023年9月18日下午5時偕同楊姓業者前往其農地噴灑除草劑，因該址緊鄰李的蓮田，施罔顧楊的提醒，執意要楊執行噴灑除草劑業務，無人機噴灑過程中因未保持一定距離及風向影響，導致除草劑飛散至李的蓮田，致李所種植即將採收蓮花作物因而枯死，無法收成。

施坦承說，委請楊代為噴灑農藥，可能是噴灑過程中，無人機產生的風導致農藥飄向李蓮田，造成蓮花枯死。

楊說，噴灑前有提醒施，有可能會影響到隔壁農田作物，惟施表示隔壁已經沒有種植，執意要他噴灑，並稱若有事，他會負責。

一審認施犯毀損他人物品罪處拘役30日，可易科罰金，檢方不服上訴，二審認原審量刑並無不當而駁回。

然而，施於偵查及審理時均表示有和解、調解意願，惟李堅持表示無調解意願，從原起訴附帶民事求償40萬元，減縮為14萬9104元。

施指出，李收成蓮藕前，應會先收成蓮子，因此李所受的損失應只有蓮藕部分，不應包含蓮子，且李受損面積並不明顯，所以李請求損害賠償數額過高。

台南地院合議庭認為，蓮藕固屬蓮花地下莖部位，然衡量農藥具有相當毒性、滲透性及擴散性，造成影響部位並非僅有接觸農藥植物葉片部分，也有透過葉片吸收，而蔓延至植物根、莖等部位受損，最終造成植物全部枯死，施抗辯自不可採。

合議庭審酌，該土地於2022年間蓮藕收穫量為4820公斤(即8033台斤)，且依農業部農業統計資料查詢結果，2023年台南市地區蓮藕產量相較2022年減產約百分之11.9，推估該土地於2023年蓮藕收穫量為4246公斤(即7076台斤)。

又依相關單位所揭示藕粉產能、收購價格、成本等，每12台斤可製成1台斤藕粉，上述收穫量可製成約590台斤藕粉，以每台斤350元收購價格計算，總收購價20萬6500元，扣除固定成本山貓、工人，機動成本搬運費、粉粹加工、洗粉後續加工後，認李財產損失為12萬7506元為適當。