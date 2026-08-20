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大陸旅遊「落地招待」喊支持侯友宜 安徽同鄉總會秘書長判4年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣安徽省同鄉聯誼總會秘書長李安泰、台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩，2023年被控接受中共安徽省台辦、統戰部委託安排24名里長、親友赴安徽接受「落地招待」，要求支持國民黨總統候選人侯友宜，依總統副總統選舉罷免法、反滲透法罪起訴，台北地院審理，2人均辯無罪，合議庭今宣判，李判刑4年6月，褫奪公權3年，宋獲判無罪。可上訴。

檢方起訴，安徽省台辦交流聯絡處長繆劍，2023年4月擬定台灣村里長中國安徽省「落地招待」旅遊，計以參訪名義招攬具影響力、投票權的里長、村里民參加，僅須自付來回機票與第一晚住宿費1萬6830元，其餘餐飲、交通、門票等共約3萬餘元由安徽省台辦資助。

檢方指控李安泰、宋國倩明知安徽省台辦是中共地方政府所屬機關，屬境外敵對勢力滲透來源，仍接受繆劍的委託，招攬國民黨萬華區黨部副主委李陳媛華以及南港區仁福里、萬華區綠堤里里長及里民24人，於2023年10月間至安徽旅遊八天七夜。

檢方查出，在遊覽、用餐過程中，不時有台辦人員到場發表「兩岸一家親」、「堅持一個中國、堅決反對台獨分裂」言論，到場人員包括六安市委員會統戰部長關傳兵、副部長鍾鳴以及淮北市委員會統戰部副部長王學成等人。

檢方偵查認為，李安泰在用餐時向參與旅遊的里長、里民表達「為兩岸和平發展，支持侯友宜」，認定李、宋依涉犯反滲透法、總統副總統選罷法受滲透來源委託、資助投票行賄等罪嫌，起訴並建請法院加重其刑。

台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰。聯合報系資料照
台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰。聯合報系資料照

侯友宜 秘書長 大陸 賄選 選罷法

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