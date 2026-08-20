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徒手解鎖偷走2.5萬元腳踏車 車沒追回...他判刑還要追繳價額
新竹莊男行經市區時，看見路旁停放一輛價值2萬5000元的腳踏車，竟徒手解除鎖頭後直接騎走，事後雖坦承犯行，但單車至今未追回，也未賠償車主。新竹地院依竊盜罪判拘役50天，得易科罰金5萬元。
判決書指出，莊男去年11月7日下午5時29分許，行經新竹市一處路段時，看見林姓男子所有的腳踏車停放路旁。該輛腳踏車車身為藍黑相間，並有「AMOG」圖案，價值約2萬5000元。
檢方調查，莊男見腳踏車停在路旁後起意行竊，以徒手方式將放置在腳踏車上的鎖頭解除，隨即將腳踏車騎走並離開現場。林男事後發現愛車不翼而飛，向警方報案，新竹市警察局第二分局循線追查，鎖定莊男涉案。
警詢時，莊男坦承偷走腳踏車。法官認為，莊男不思循正當途徑取得所需，僅為一時便利便竊取他人財物，任意侵害他人財產法益，行為應予譴責。雖考量他犯後坦承犯行，但遭竊腳踏車至今仍未歸還林男，也沒有取得林男諒解，更未實際賠償損失。
法官最終依竊盜罪判處莊男拘役50天，易科罰金5萬元。至於遭竊的腳踏車因仍未扣案、也未合法發還車主，法院另宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額。全案可上訴。
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