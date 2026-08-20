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獨／60萬放火車座椅下被慣竊腳勾走…日女見義勇為 法官判刑出爐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

從商的林男搭台鐵自強號列車時，將內有貨款60萬現金的包包放在座椅下方，施姓慣竊經過時發現，假意坐到林後面空位，卻用腳將包包勾出，偷走60萬後踢回原處。林要下車才發現鉅款不翼而飛，幸空位後方一名日籍女乘客目擊機警記下施男穿著、特徵，警調閱數百支監視器逮到施男，查扣花剩贓款39萬。法官判施男有期徒刑6月，併科罰3萬元，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，60歲施男今年1月2日上午9時10分許，搭乘台鐵第212次由樹林至花蓮的自強號列車，在列車即將抵達基隆市八堵車站前，從第7車廂前往第8車廂，瞥見第8車廂林姓乘客置放在39號座位底下空隙的隨身後背包，起意行竊。

施男發現林男正後方沒人坐，佯裝坐下，將腳往前伸入39號座位底下空隙，用腳勾出後背包，打開一看發現裡面竟有用紙袋包住的整疊鉅款，取走放入自己包包內，再神不知鬼不覺將後背包用腳踢回原處，得手後馬上離開第8包廂，至第9包廂打開紙袋清點紙鈔。

林男這時準備要下車，拿起座位下方的隨身包包發現重量不對，一打開驚見現金不翼而飛，心急如焚，馬上按緊急求救鈴向藍姓列車長反映，當時坐在林男後方空位後方的一名日籍女乘客，表示有看到曾坐在第8車廂上開空位男子往第9車廂方向離開。

列車長因列車即將進八堵車站須執行列車監視任務，林男及見義勇為的日籍女乘客則在列車各車廂四處搜尋竊賊，施男卻趁列車抵達八堵車站後逃逸下車，搭排班計程車離開。

鐵路警察局台北分局員警獲報趕至，依日籍女乘客提供穿著及特徵，調閱數百支監視器從列車、排班計程車及男子下計程車處沿路追查，2月10日在新北瑞芳施男租屋處搜索，查扣剩餘贓款39萬700元。施男用贓款買新衣服9件、付房租、買茶葉及普通重型機車1輛等，警方一併查扣。

法官審理指出，施男已有多次在大眾交通工具上行竊他人財物的前科紀錄，應予嚴懲，考量他坦承犯行，也表明有心賠償損失，7月28日攜帶現金8萬元到庭，預先作為首期分期賠償款，但告訴人林男在6月7日已過世，無法到庭和調解，告訴人家屬表示無調解意願。39萬已發還被害人，剩近21萬法官判要追繳、沒收。

不過，檢方將施男「犯案時」所穿衣褲、鞋子也認為是「供犯罪所用之物」聲請法院一併宣告沒收，法官則指「貽笑大方」。法官說，施男用「腳」勾取包包，自無從沒收「腳」的道理，此部分聲請未允許，批檢有監督檢查不周之處。全案可上訴。

警方說，在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內行竊屬刑法加重竊盜罪，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50元以下罰金。

鐵路警察局呼籲民眾搭乘列車要牢記財物「三不原則」不離身、不離眼、不露白，貴重物品應妥善放置於有拉鍊的貼身包包內，不要離開自己的視線。

施姓慣竊在<a href='/search/tagging/2/火車' rel='火車' data-rel='/2/214776' class='tag'><strong>火車</strong></a>上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝
施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝

施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝
施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝

施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝
施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝

施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝
施姓慣竊在火車上偷走乘客隨身包包內60萬元，幸好有日籍女乘客見義勇為，鐵警調數百監視器後逮到人，法官判決出爐。記者游明煌／翻攝

火車 法官 自強號

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