快訊

MLB／李灝宇對賽揚強投敲安、積極跑壘得分 惜老虎遭逆轉

挺陳幸妤「鍘美藝術節」4戲團助陣 訂金高達百萬跟文化局有關

川普對伊朗發動經濟D-Day！宣布史上最強經濟戰 敢伸援手就一起付代價

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄永安區里長涉勒索廠商5萬 貪汙重罪再遭延長限制出境出海8個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區維新里長蔣福山與宮廟前主委張財華等人，因涉嫌利用里長權勢與地方號召力，假藉環境污染、稽查事由，向永安工業區廠商恫嚇勒索5萬元，經橋頭地檢署提起公訴，今年1月分別獲裁定交保並限制出境出海，由於限制期限即將屆滿，法官認定2人犯罪嫌疑重大且涉及最輕本刑10年以上重罪，裁定延長限制出境、出海8個月。 

起訴指出，蔣福山於去年擔任高雄市永安區維新里長及竹仔港文興宮監察委員，張財華則為當時文興宮管委會主委，2人在辦理「五朝祈安清醮北巡謁祖進香繞境」活動募集經費期間，涉嫌憑藉蔣福山具備里長查報公衛、消防之權勢及號召群眾陳抗的能力，向永安工業區某公司課長出言恫嚇，佯稱「環保局有時候來查一查」等語，恫嚇勒索10萬至50萬元經費，最終該公司被迫提供5萬元現金交付。

檢方認定蔣福山、張財華等人涉犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪、恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌，移審後橋頭地院於1月22日諭知蔣福山以30萬元、張男以20萬元交保，並限制出境、出海8個月，蔣福山亦因此一度停職。

由於第一階段限制出境出海將於今年9月21日屆滿，橋頭地院於近日再次訊問2人並聽取辯護人意見，蔣福山與張財華訊問時雖坦承起訴書所載之客觀事實，但均矢口否認相關犯罪發意與犯行。

法官審酌，卷內事證足認2人涉犯藉勢勒索財物罪等罪名犯罪嫌疑重大，考量蔣福山身為現任里長、張男曾任宮廟主委，2 人均具備一定之社會地位及經濟能力，加上所涉罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，難排除有視案件審判進程而出境逃亡以脫免追訴之可能。

針對蔣福山及其辯護人主張，蔣福山為執行里長職務，有赴海外出國工作與交流之需求，請求解除限制，法官於裁定理由中特別指駁，限制出境是確保司法權有效行使及保障社會安寧的必要手段，難免與個人自由或工作衝突，蔣限制出境迄今已近8個月，並未見對其執行里長職務有何具體影響，且蔣亦未能具體說明里長職務上有何非得親自往返海外處理之事項。

橋頭地院法官認定延長限制出境處分具有相當理由與必要性，因此裁定蔣福山、張財華2人自9月22日起，延長限制出境、出海8個月。

高雄永安維新里長蔣福山涉嫌與地方宮廟聯手向工業區廠商勒索。聯合報系資料照
高雄永安維新里長蔣福山涉嫌與地方宮廟聯手向工業區廠商勒索。聯合報系資料照

限制出境 里長 高雄

延伸閱讀

大甲虎媽餓死小女兒 辯護人這理由要求解禁見…法院不採信再延押2月

北市公務員侵占經費當戀愛基金 主管知情未舉發也涉貪

花蓮縣議長張峻工程採購案被控收賄40萬 無罪確定

新竹巨城專櫃店員偷拍！女客試衣裸身慘入鏡 法官拒緩刑開鍘

相關新聞

獨／60萬放火車座椅下被慣竊腳勾走…日女見義勇為 法官判刑出爐

從商的林男搭台鐵自強號列車時，將內有貨款60萬現金的包包放在座椅下方，施姓慣竊經過時發現，假意坐到林後面空位，卻用腳將包包勾出，偷走60萬後踢回原處。林要下車才發現鉅款不翼而飛，幸空位後方一名日籍女乘客目擊機警記下施男穿著、特徵，警調閱數百支監視器逮到施男，查扣花剩贓款39萬。法官判施男有期徒刑6月，併科罰3萬元，可易科罰金。

高雄永安區里長涉勒索廠商5萬 貪汙重罪再遭延長限制出境出海8個月

高雄市永安區維新里長蔣福山與宮廟前主委張財華等人，因涉嫌利用里長權勢與地方號召力，假藉環境污染、稽查事由，向永安工業區廠商恫嚇勒索5萬元，經橋頭地檢署提起公訴，今年1月分別獲裁定交保並限制出境出海，由於限制期限即將屆滿，法官認定2人犯罪嫌疑重大且涉及最輕本刑10年以上重罪，裁定延長限制出境、出海8個月。

徒手解鎖偷走2.5萬元腳踏車 車沒追回...他判刑還要追繳價額

新竹莊男行經市區時，看見路旁停放一輛價值2萬5000元的腳踏車，竟徒手解除鎖頭後直接騎走，事後雖坦承犯行，但單車至今未追回，也未賠償車主。新竹地院依竊盜罪判拘役50天，得易科罰金5萬元。

遭控收賄 花蓮議長張峻無罪確定

花蓮縣議長張峻被控二○一一年擔任議員時，收賄讓業者取得豐濱鄉ＬＥＤ燈具採購案，一審依貪汙罪判七年八月徒刑，二審改判無罪。檢方上訴，最高法院昨認為無法證明張有職務上收賄行為而駁回，張峻無罪確定。張峻表示，司法還他清白，將用行動回報花蓮。

案件暴量司法瀕臨崩潰 基層法官：關鍵在政府立法政策

因地方法院案件暴量，司法院秘書長高金枝昨稱「司法處於崩潰邊緣」。對此，基層法官普遍認為增加法官、書記官人力，只是杯水車薪，院方需要的是從上而下改變觀念，以及政府立法修正政策，重點是「案源」而不是「人員」。

兩年以下徒刑判決簡化 法務部槓司法院

司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信昨在立法院詢答時，對刑事訴訟法修法草案「簡化書類」意見分歧、多次激辯。高金枝抗議「法務部太輕忽法官的價值」，黃回應「檢察官不會」，形成備詢台一側「法界對打」。立法委員王世堅看不下去，直說「你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。