高雄永安區里長涉勒索廠商5萬 貪汙重罪再遭延長限制出境出海8個月

高雄市永安區維新里長蔣福山與宮廟前主委張財華等人，因涉嫌利用里長權勢與地方號召力，假藉環境污染、稽查事由，向永安工業區廠商恫嚇勒索5萬元，經橋頭地檢署提起公訴，今年1月分別獲裁定交保並限制出境出海，由於限制期限即將屆滿，法官認定2人犯罪嫌疑重大且涉及最輕本刑10年以上重罪，裁定延長限制出境、出海8個月。

起訴指出，蔣福山於去年擔任高雄市永安區維新里長及竹仔港文興宮監察委員，張財華則為當時文興宮管委會主委，2人在辦理「五朝祈安清醮北巡謁祖進香繞境」活動募集經費期間，涉嫌憑藉蔣福山具備里長查報公衛、消防之權勢及號召群眾陳抗的能力，向永安工業區某公司課長出言恫嚇，佯稱「環保局有時候來查一查」等語，恫嚇勒索10萬至50萬元經費，最終該公司被迫提供5萬元現金交付。

檢方認定蔣福山、張財華等人涉犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪、恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌，移審後橋頭地院於1月22日諭知蔣福山以30萬元、張男以20萬元交保，並限制出境、出海8個月，蔣福山亦因此一度停職。

由於第一階段限制出境出海將於今年9月21日屆滿，橋頭地院於近日再次訊問2人並聽取辯護人意見，蔣福山與張財華訊問時雖坦承起訴書所載之客觀事實，但均矢口否認相關犯罪發意與犯行。

法官審酌，卷內事證足認2人涉犯藉勢勒索財物罪等罪名犯罪嫌疑重大，考量蔣福山身為現任里長、張男曾任宮廟主委，2 人均具備一定之社會地位及經濟能力，加上所涉罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，難排除有視案件審判進程而出境逃亡以脫免追訴之可能。

針對蔣福山及其辯護人主張，蔣福山為執行里長職務，有赴海外出國工作與交流之需求，請求解除限制，法官於裁定理由中特別指駁，限制出境是確保司法權有效行使及保障社會安寧的必要手段，難免與個人自由或工作衝突，蔣限制出境迄今已近8個月，並未見對其執行里長職務有何具體影響，且蔣亦未能具體說明里長職務上有何非得親自往返海外處理之事項。

橋頭地院法官認定延長限制出境處分具有相當理由與必要性，因此裁定蔣福山、張財華2人自9月22日起，延長限制出境、出海8個月。