自11樓拋下 產後殺子判4年6月

台中市夏姓女子二○二四年和莊姓前男友分手後產下一名男嬰，產後廿分鐘將兒子從十一樓窗戶拋下身亡，檢方依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴，台中地方法院認為夏女背負龐大債務，有不得已事由，改依刑度較輕的產後殺子罪判四年六月徒刑，可上訴。

檢方指出，夏女（廿四歲）和莊交往期間，二○二三年九月生下女兒，雙方二○二四年三月分手，當時夏女已懷孕，她於同年十一月廿八日在住處生下男嬰，以毛毯包裹後從窗戶推下，男嬰自十一樓掉落一樓社區花圃，全身骨折、臟器損傷身亡，依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴。

法院開庭時，夏女表示莊要求她祖母幫貸款一百萬元，並以她當保人購買賓士轎車，其中多貸的廿餘萬元，沒有用來撫養女兒，反而拿去養別的小孩，她和莊分手前發現又懷孕，才會產後將男嬰丟下樓。

台中地院國民法官庭審酌夏女自幼父母離異，與家人關係疏離，個性內向寡言，不擅表達感受，雖與乾爹、乾媽同住，但寄人籬下，不敢吐露懷孕實情，甚至於產後大出血被發現時，仍佯稱是月經血崩，可見社會支持極度匱乏。

合議庭認為，夏女除要扶養女兒，又背負乾爹借名開設公司積欠的巨額債務，加上被莊欺騙恐面臨百萬車貸，經濟陷入絕境，確實無力負擔男嬰扶養照護義務。

中院考量夏女案發時甫經歷獨自生產的劇痛與大出血，身體極度虛弱且身心處於混亂恐懼中，認為夏女是有「不得已事由」才於生產後廿分鐘內將親生骨肉推下樓致死，變更起訴法條，改依刑法產後殺子罪論處。