聽新聞
0:00 / 0:00
國安局前情報員 退伍中校淪共諜被訴
國家安全局退伍中校石濱芳赴帛琉經商，提供度假村給太子集團做洗錢據點，檢調審視手機數位資料，發現石也被大陸外交部人員吸收當共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴石。
石濱芳一九八三年間進入國家安全局第四處、後改制為第六處擔任研譯官，一九九六年間以中校軍階自國安局第六處退伍，屬國家情報工作法規範的退離職情報人員。
石濱芳退伍後轉任台商，赴帛琉發展水上旅遊業，台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案，發現石提供帛琉度假村場地設立洗錢水房，石列為被告並依法起訴。
未料，檢調從石被扣押的手機對話紀錄中，意外發現他二○二一年四、五月間接受大陸外交部附屬單位「ＧＢＤ公共文化外交交流中心」人員指示，刺探、蒐集帛琉就第七十四屆世界衛生大會支持台灣參與等相關資訊。
石濱芳探詢消息後，同年五月十四日透過微信向陸方人員回報，包括帛琉將就台灣參與ＷＨＡ觀察員案提案、提案國家，以及對結果研判等資訊。
二○二二年三月間，石濱芳再接受陸方人員指示，刺探帛琉舉辦第七屆「我們的海洋大會」相關資訊，陸續回報我國代表團人數、帶隊官員及住宿情形，並將相關資訊整理成「二○二二帕勞我們的海洋大會紀要」檔案傳送給陸方。
新竹地檢署指出，陸方人員收到資料後回覆「先彙報給領導」，並要求石濱芳持續探詢；石之後再交付會議動態、特使答謝宴會邀請函及相關照片等非機密資訊。
檢方認為，石濱芳身為退離職情報人員，明知依法不得為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員從事情報工作，仍依中共人員指示刺探、蒐集及交付涉及國家利益的非機密資訊，涉犯國家情報工作法，提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。