案件暴量司法瀕臨崩潰 基層法官：關鍵在政府立法政策

因地方法院案件暴量，司法院秘書長高金枝昨稱「司法處於崩潰邊緣」。對此，基層法官普遍認為增加法官、書記官人力，只是杯水車薪，院方需要的是從上而下改變觀念，以及政府立法修正政策，重點是「案源」而不是「人員」。

一名刑庭庭長表示，地院之所以案量暴增，與立法政策有很大的關係，例如為順應民意，對酒駕、毒駕和詐騙案件求處重刑，都讓原本可簡化的訴訟程序，只能按照通常審理程序進行。

例如現行詐欺犯罪危害防制條例規定，詐欺金額一百萬元以上，就處三年以上徒刑，而最輕本刑三年以上之罪，又屬強制辯護案件，等於又要配合法律扶助律師或人力同樣短缺的公設辯護人，都讓訴訟程序倍加冗長。

而一位資深庭長及主任檢察官，不約而同提到「訴訟經濟」的概念。兩人除同意減少案源遠比增加人員重要，也建議擴大檢察官的裁量權，如就職權起訴或不起訴，德國就有所謂的「中止偵查」，日本也有「起訴猶豫」制度，都沒有案件類型的限制。

前陣子常見的長照悲歌案件，依德、日相關制度，檢察官甚至可直接不起訴；而像美國陪審團制度，即便是殺人案，只要被告認罪，檢方都能妥適處置，不用讓每個案件都進入法院審理。這種「截流」的方式，才是從源頭減少案量的好方法。

兩人指出，司法是國家相當稀缺的資源，必須將它做最有效的運用，避免讓「量變影響質變」，國家對於司法資源能否合理分配，關乎人民對司法的信任，居上位者必須努力。