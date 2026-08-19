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傳三總醫師「非病死」遺體未經檢同意即器官移植 檢：案件偵辦中
三軍總醫院爆偽造文書案，檢警搜索約談7人調查，訊後令2名醫師各10萬元交保，其餘請回；外傳全案與醫師違反器捐流程相關，檢方表示全案偵辦中、實情待釐清。
據悉，針對「非病死」與「疑為非病死」遺體，依規定須經檢察官同意才可進行器官移植手術，台北市警方針對案件先前處理報驗案件時，卻發現有醫生違規移植器官，並在器捐系統上登載不實資料。
士林地檢署對於實際犯行表示全案偵辦中、無法證實，但此案確實是檢警在相驗時發現疑有違法情事、循線追查，確切案情待釐清。
檢方指出，檢警今早搜索三軍總醫院、查扣相關事證、約談4名被告及3名證人，檢方訊後認定2名被告涉嫌行使業務登載不實準文書罪，各10萬元交保，其餘請回。
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