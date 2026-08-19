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三總器捐系統涉「登載不實」！ 檢約談7人…2人各10萬交保其餘請回

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

三軍總醫院偽造文書案，檢警今搜索醫院並約談7人調查，訊後令2名被告各10萬元交保，其餘請回，詳細案情待釐清。

士林地檢署檢察官今早8時許指揮台北市刑警大隊警方前往三軍總醫院搜索，約談醫護人員等7人，其中包含4名被告及3名證人，全數帶回地檢署偵訊，朝偽造文書罪方向偵辦。

士林地檢署指出，檢警今搜索辦公處所、查扣相關事證並約談相關人員。檢方複訊後，認定施姓、張姓被告涉嫌刑法「行使業務登載不實準文書罪」，訊後諭知2人各10萬元交保，其餘2人請回。

外傳，全案有關三總器官移植中心相關，檢方晚間對外說明，施姓被告等人2025年間涉嫌在器官捐贈移植相關登錄系統登載不實，相關案情及涉案情節仍待釐清，檢方將持續積極偵辦。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

三軍總醫院 偽造文書 交保

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