台中少婦產下健康男嬰...20分鐘後丟下11樓慘死 法院：有不得已事由

台中22歲夏姓女子生下1名健康男嬰，20分鐘後就將孩子從11樓拋下釀慘死，檢方依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴；台中地院國民法庭審酌，夏女遭前男友欺騙、被乾爹借名負債上千萬元，產後身心混亂才「不得已」，變更起訴法條改用刑度更輕的產後殺子罪判她4年6月，可上訴。

台中地院指出，夏女自幼父母離異，與母親、繼父及外婆同住，成長過程和家人關係疏離，個性內向寡言、不擅表達內心感受，她2022年和莊男交往同居，卻被莊騙走薪水繳不出房租，後經詹姓男子、林姓女子夫妻收留認她為乾女兒。

未料詹2023年1月借用夏名義成立公司、借錢，導致夏背負上千元債務。夏2023年9月生下大女兒，生父莊男卻不扶養，全由夏獨自照顧，直到2024年3月2人分手，但分手前夏女再度懷孕。

莊男同年10月要求以夏的外婆名義貸款給他買1輛賓士C300，夏為取得貸款一半金額作為養女兒費用才答應當車貸保人，但莊事後未繳車貸、一再逃避，釀夏再面臨百萬車貸困境。

中院審酌，夏女寄人籬下，乾爹、乾媽極不喜歡莊男，導致夏不敢透露再度懷孕，2024年11月28日獨自在家生產，但想到自己年僅22歲、需扶養大女兒又背負千萬元債務，莊男毫無擔當，處於孤立無援、極度害怕的特殊處境下，產後20分鐘就將男嬰用毛毯包裹從11樓窗框推落釀慘死。

中院認定，夏女因債務、前男友不負責，甫經歷獨自生產的劇痛與大出血，身體極度虛弱且身心處於混亂恐懼中等情事，認為她是在極度害怕、無助之「不得已事由」下殺害男嬰，因此變更起訴法條，改依刑法第274條第1項產後殺子罪論處。

中院也說，國民法庭考量夏女債務纏身、與家人關係疏離、孩子生父不負責任、寄人籬下之無助環境，甫生產後身心混亂之際失慮犯案，但將親生骨肉自11樓推落致死，手段殘忍，警詢初期否認犯行，最終坦承，審理時落淚表示後悔，依產後殺子罪判她4年6月。