合法報關卻不能上路 嘉義「老頭樂」車主挨罰喊冤盼修法納管

嘉義市吳鳳南路日前出現一輛封閉式電動三輪車，配有冷氣，車尾還掛著自製綠底號牌，引發議論。警方認定這輛俗稱「老頭樂」的中國製車輛未通過台灣安全審驗，不得上路，最高可罰3萬6000元並沒入車輛。劉姓車主則滿腹委曲，他說，2022年底購車時依法報關、繳稅，車輛合法進口，政府卻沒有提供登記領牌管道，如今反因上路面臨處罰，希望事件能促使政府正視新型代步工具的管理問題。

民眾拍下畫面可見，這輛迷你車外型近似縮小版汽車，採封閉式車廂及三輪設計，車內有冷氣，但操控方式卻採類似機車的把手，18日行駛吳鳳南路並停在機車停等區，特殊外型讓附近騎士頻頻轉頭觀看。

嘉義市警方表示，該車是中國製封閉式電動三輪車，未通過台灣車輛安全審驗，依法不得行駛道路，違規最高可處3萬6000元罰鍰並沒入車輛；車尾懸掛的綠底壓克力號牌並非監理機關核發，懸掛偽造號牌行駛另可能涉及刑責。

車主說，他2022年底從淘寶看到這款車，後來透過台灣商家協助進口，車輛經海關報關並繳納稅金，車價7萬多元，加上運費、報關及稅金共花10萬多元。「如果當時就明確告訴我不能使用，我也不會買。」他認為，既然車輛能合法進口、課稅，民眾自然容易認為可以使用。

車主表示，買車單純為上下班代步，住家與工作地點距離約4公里，平時幾乎只有「兩點一線」往返。他坦言自製號牌並非合法車牌，但原意反而是希望車輛具有辨識方式，發生事情可以找到車主，並無逃避管理或稅費的意思。

監理單位表示，現行微型電動二輪車規範僅限二輪，這輛三輪車不屬於可依法領牌的汽車、機車或微型電動二輪車，即使合法報關進口，也不代表取得道路行駛資格。

車主不滿的正是這項制度落差。他說，類似休閒、老人代步車早已存在道路使用需求，與其讓車輛處於無牌、無從管理狀態，不如建立安全審驗、登記、駕照及行駛範圍等制度。他願意接受管理、繳納相關費用，甚至認為駕駛資格可以更嚴格，希望這次事件不要只停留在開罰，而能讓政府重新檢視新型代步車輛的法規缺口。

嘉義市街頭出現中國製封閉式電動三輪車，外型宛如迷你汽車，但僅有3個車輪，警方表示未通過台灣安全審驗，不得行駛一般道路。圖／讀者提供

中國製封閉式電動三輪車外型小巧，劉姓車主表示，平時主要用於住家與工作地點間約4公里路程代步。圖／讀者提供

劉姓車主2022年底購入中國製封閉式電動三輪車。圖／讀者提供

封閉式電動三輪車車內配有座椅、可加裝冷氣等設備（車主這型號沒有冷氣），但操控採類似機車的把手，而非一般汽車方向盤。圖／讀者提供