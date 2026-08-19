快訊

裝行李箱窒息亡…泰17歲少女慘遭殺害棄屍鐵軌 冷血凶嫌恐判死刑

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日本 不排除這天後靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

高中生走進高檢署解密科技偵查！ 法務部：期勉培養科技素養、法治精神

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部與台北市立大學今舉辦「AI法制與科技治理高中營」，帶領高中生走進台灣高等檢察署，透過AI辨識挑戰、科技偵查實境體驗及司法實務交流，讓同學化身「AI偵探」，在破解Deepfake、辨識假訊息的過程中，學習AI時代不可或缺的法治素養與媒體識讀能力。

活動首先由國立台灣大學資訊管理學系教授林永松以「影像辨識與醫學工程」為題進行專題演講，介紹人工智慧在影像辨識及醫療科技的應用，帶領同學認識AI技術發展及其衍生的法律、倫理議題。

隨後，法務部長鄭銘謙部長與學員進行「AI法制與科技治理」有獎徵答，以法務部及所屬機關職掌、法袍辨別、成年年齡、AI生成圖片、Deepfake影片真偽等八道題目與學生互動，現場笑聲與掌聲不斷。最後由答題速度最快、答對題數最多的前5名學員獲得1000元獎學金。

鄭銘謙表示，AI快速發展，深度偽造、網路詐欺及假訊息等新興挑戰日益增加，AI時代需要的不只是會使用科技的人，更需要具備法治觀念、倫理思維及資訊判讀能力，唯有法律與科技相互合作，才能在鼓勵創新的同時，兼顧人權保障與社會安全。

今天的參訪活動除學生與官員互動交流外，學員也分組參訪台高檢署測謊室、數位鑑識實驗室及M化偵查對策室，讓學生近距離了解數位證據蒐集、分析及科技偵查如何協助打擊新興犯罪，將課堂所學與司法實務結合。

活動尾聲，鄭銘謙代表法務部致贈感謝給林永松及台北市立大學公共事務學系，感謝林永松與校方共同推動AI法治教育，也頒發參與證明予全體隊輔及學員，期勉青年持續培養科技素養、法治精神及公共責任，共同迎接AI時代的挑戰。

法務部部與台北市立大學今舉辦「AI法制與科技治理高中營」。圖／法務部提供
法務部部與台北市立大學今舉辦「AI法制與科技治理高中營」。圖／法務部提供

法務部 高中生 科技偵查

延伸閱讀

滑世代不受騙 淡水區竹圍高中學子用手機＋AI拍出防詐短片

不只學AI工具 正心中學生用科技學思辨

兆豐證券舉辦「兆見未來」職涯營 共探證券業多重宇宙

紘瑒科技攜手創泓科技與上緯智聯 搶進「台灣 AI 機器人生態系」

相關新聞

台中少婦產下健康男嬰...20分鐘後丟下11樓慘死 法院：有不得已事由

台中22歲夏姓女子生下1名健康男嬰，20分鐘後就將孩子從11樓拋下釀慘死，檢方依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴；台中地院國民法庭審酌，夏女遭前男友欺騙、被乾爹借名負債上千萬元，產後身心混亂才「不得已」，變更起訴法條改用刑度更輕的產後殺子罪判她4年6月，可上訴。

合法報關卻不能上路 嘉義「老頭樂」車主挨罰喊冤盼修法納管

嘉義市吳鳳南路日前出現一輛封閉式電動三輪車，配有冷氣，車尾還掛著自製綠底號牌，引發議論。警方認定這輛俗稱「老頭樂」的中國製車輛未通過台灣安全審驗，不得上路，最高可罰3萬6000元並沒入車輛。劉姓車主則滿腹委曲，他說，2022年底購車時依法報關、繳稅，車輛合法進口，政府卻沒有提供登記領牌管道，如今反因上路面臨處罰，希望事件能促使政府正視新型代步工具的管理問題。

花蓮縣議長張峻工程採購案被控收賄40萬 無罪確定

LED燈具廠商被控行賄南投、花蓮縣議員及鄉鎮長案，花蓮縣議長張峻被控2011年擔任議員時收賄提供業者議員建議案使用表，讓業者取得豐濱鄉公所3件採購案，張峻一審重判7年8月，二審改判無罪，檢方上訴，最高法院今認為，無法證明張有職務上收賄行為，判張峻無罪確定。

高中生走進高檢署解密科技偵查！ 法務部：期勉培養科技素養、法治精神

法務部與台北市立大學今舉辦「AI法制與科技治理高中營」，帶領高中生走進台灣高等檢察署，透過AI辨識挑戰、科技偵查實境體驗及司法實務交流，讓同學化身「AI偵探」，在破解Deepfake、辨識假訊息的過程中，學習AI時代不可或缺的法治素養與媒體識讀能力。

LED採購案纏訟13年獲判無罪 議長張峻：用行動回報花蓮

花蓮縣議長張峻被控2021年前擔任議員時收賄助讓業者取得豐濱鄉公所3件採購案；最高法院認定無法證明有職務上收賄行為，今天判張峻無罪確定；已宣布參選縣長的張峻表示「司法還我清白，我用行動回報花蓮」。

天花板剝落怪樓上滲水求償 鑑定僅陽台、廁所有關聯 判賠金額大幅縮水

張男發現房屋天花板受潮剝落，認為是因樓上滲水，提告要求給付修繕費9萬多元。法官囑託建築師鑑定結果，樓上僅陽台、廁所滲漏，判決樓上屋主應修繕至不滲漏，並給付張男廁所、陽台樓板刮除舊漆，以及重新粉刷費共1600元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。