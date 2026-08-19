高中生走進高檢署解密科技偵查！ 法務部：期勉培養科技素養、法治精神

法務部與台北市立大學今舉辦「AI法制與科技治理高中營」，帶領高中生走進台灣高等檢察署，透過AI辨識挑戰、科技偵查實境體驗及司法實務交流，讓同學化身「AI偵探」，在破解Deepfake、辨識假訊息的過程中，學習AI時代不可或缺的法治素養與媒體識讀能力。

活動首先由國立台灣大學資訊管理學系教授林永松以「影像辨識與醫學工程」為題進行專題演講，介紹人工智慧在影像辨識及醫療科技的應用，帶領同學認識AI技術發展及其衍生的法律、倫理議題。

隨後，法務部長鄭銘謙部長與學員進行「AI法制與科技治理」有獎徵答，以法務部及所屬機關職掌、法袍辨別、成年年齡、AI生成圖片、Deepfake影片真偽等八道題目與學生互動，現場笑聲與掌聲不斷。最後由答題速度最快、答對題數最多的前5名學員獲得1000元獎學金。

鄭銘謙表示，AI快速發展，深度偽造、網路詐欺及假訊息等新興挑戰日益增加，AI時代需要的不只是會使用科技的人，更需要具備法治觀念、倫理思維及資訊判讀能力，唯有法律與科技相互合作，才能在鼓勵創新的同時，兼顧人權保障與社會安全。

今天的參訪活動除學生與官員互動交流外，學員也分組參訪台高檢署測謊室、數位鑑識實驗室及M化偵查對策室，讓學生近距離了解數位證據蒐集、分析及科技偵查如何協助打擊新興犯罪，將課堂所學與司法實務結合。

活動尾聲，鄭銘謙代表法務部致贈感謝給林永松及台北市立大學公共事務學系，感謝林永松與校方共同推動AI法治教育，也頒發參與證明予全體隊輔及學員，期勉青年持續培養科技素養、法治精神及公共責任，共同迎接AI時代的挑戰。