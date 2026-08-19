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LED採購案纏訟13年獲判無罪 議長張峻：用行動回報花蓮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議長張峻被控2021年前擔任議員時收賄助讓業者取得豐濱鄉公所3件採購案；最高法院認定無法證明有職務上收賄行為，今天判張峻無罪確定；已宣布參選縣長的張峻表示「司法還我清白，我用行動回報花蓮」。

全案由新北地檢署偵辦，2013年起訴。檢方指控，張峻擔任花蓮第17屆議員期間，收取40萬元，在議員建議案使用表上簽名書寫200萬元金額後，交付LED燈具楊姓業者，協助取得豐濱鄉公所標案。

新北地院一審依貪汙治罪條例收受賄賂罪判處張峻7年8月徒刑、褫奪公權5年；二審法官認為檢方提出署名張峻的建議案使用表，無法認定是張簽字，張峻稱案發時曾反映遭冒簽辯解尚非無據，改判無罪。

全案上訴到最高法院，法官認為建議案使用單是否為張峻本人同意出具，有可疑之處，也無其他證據補強，基於無罪推定原則，駁回檢方上訴，張峻獲判無罪確定。

「13年的司法程序，今天終於還我清白」張峻感謝一路相信他、陪伴他的家人、朋友與鄉親。他說，這13年讓他更明白，人生最重要的不是替自己爭一口氣，而是還能為家鄉做多少事。

他表示，花蓮正站在重要的時刻，累積非常多要解決的問題，產業要振興、交通要改善，他不會因為無罪確定而停下腳步，反而更珍惜重新出發的每天，接下來，他會把所有力量放在花蓮，把走過風雨的歷練，化成為鄉親服務的力量，司法還他清白，他要用行動來回報花蓮。

花蓮縣議長張峻捲入LED採購案，纏訟13年今天獲判無罪確定。聯合報系資料照
花蓮縣議長張峻捲入LED採購案，纏訟13年今天獲判無罪確定。聯合報系資料照

花蓮 張峻 LED

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