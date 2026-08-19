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天花板剝落怪樓上滲水求償 鑑定僅陽台、廁所有關聯 判賠金額大幅縮水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張男發現房屋天花板受潮剝落，認為是因樓上滲水，提告要求給付修繕費9萬多元。法官囑託建築師鑑定結果，樓上僅陽台、廁所滲漏，判決樓上屋主應修繕至不滲漏，並給付張男廁所、陽台樓板刮除舊漆，以及重新粉刷費共1600元。

住在5樓的張男提告指出，6樓沈姓屋主未妥適修繕、管理、維護房屋，導致他的房屋陽台、客廳、大門入口、房間等處天花板，因樓上積水滲漏剝落，請求沈女將5樓房屋修復至不漏水，應賠償天花板修繕費共9萬1400元。

沈女答辯，她住的6樓房屋陽台、廁所與客廳地板並無積水，張男房子滲漏應與她的房子無關聯。公寓位在海邊，室內水氣、鹽份充盈屬常態，張家天花板受潮剝落，應是長年無人住居，加上未妥善除濕造成的。

基隆地方法院法官審理後指出，經由兩造合意委由基隆市建築師公會鑑定5樓漏水原因及修復方式，建築師透過儀器測試6樓陽台、廁所兩區域，均有水氣滲漏情形。6樓陽台及廁所需重新施作防水層，費用2萬5000元。

5樓室內因漏水損害回復原狀部分，廁所旁上方樓板刮除舊漆重新粉刷400元，陽台上方樓板刮除舊漆重新粉刷1200元。 5樓客廳上方樓板損害，經現勘判斷無上方漏水直接關係，故不評估回復原狀方法。

張男稱以水分儀檢測5樓房屋客廳天花板，明顯可見濕度上升，因此對鑑定結果存疑。法官說，水分儀檢測結果，僅證明5樓天花板處於潮濕狀態，但不足以說明漏水路徑與水流來源。在6樓客廳地板「毫無異狀、表面乾燥」的前提下，鑑定報告排除6樓客廳地板與5樓天花板剝落因果關係，邏輯上無矛盾瑕疵，因此不採信張男說法。

沈女指6樓廁所僅放物品，沒有用水，不可能滲漏。法官指出，只要大樓頂樓水塔持續供水，6樓廁所埋設的管線，因老舊、退化或地震拉扯，客觀上難避免「暗漏」，因防水層已失效，順著重力會達5樓廁所旁天花板，所以沈女未主動用水說法也不採信。

法官判決沈女應以重新施，6樓房屋廁所與陽台區域地板防水層，並將5樓房屋室內位於廁所旁及其陽台天花板修復至不漏水，故應給付張男1600元。全案可上訴。

張男的房屋天花板受潮剝落，認為是因樓上滲水。法官囑託建築師鑑定，樓上僅陽台、廁所滲漏，判決樓上屋主應修繕，並給付張男廁所、陽台樓板刮除舊漆，以及重新粉刷費共1600元。聯合報系資料照
張男的房屋天花板受潮剝落，認為是因樓上滲水。法官囑託建築師鑑定，樓上僅陽台、廁所滲漏，判決樓上屋主應修繕，並給付張男廁所、陽台樓板刮除舊漆，以及重新粉刷費共1600元。聯合報系資料照

漏水 陽台

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