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花蓮縣議長張峻工程採購案被控收賄40萬 無罪確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

LED燈具廠商被控行賄南投、花蓮縣議員及鄉鎮長案，花蓮縣議長張峻被控2011年擔任議員時收賄提供業者議員建議案使用表，讓業者取得豐濱鄉公所3件採購案，張峻一審重判7年8月，二審改判無罪，檢方上訴，最高法院今認為，無法證明張有職務上收賄行為，判張峻無罪確定。

同案另有被告時任花蓮議員楊德金判刑4年2月；林秋美判刑3年10月；孫永昌判刑2年，緩刑2年；時任南投縣議員陳國雄判刑3年9月，施慧萍、邱永双獲判無罪，另有鄉鎮長判刑，但獲減刑，也判決確定

檢方指控，張峻擔任花蓮縣議會第17屆議員期間，具有向花蓮縣政府建議補助地方機關學校建設、採購經費的權限，他2011年參選立法委員，途經花蓮縣議會前議長楊文值堂弟楊國男的住處，楊向張峻表示願支付補助款金額的20%，詢問張峻是否能補助200萬元工程款讓他處理。

檢方指控，張峻當場討價還價需索25%遭楊拒絕，後來，雙方以建議補助金額200萬元與賄賂2成達成共識，當場楊拿出現金40萬元與空白的建議案使用表交付予張峻，張峻即基於不違背職務行為收賄的故意收取40萬元，並以不違背職務行為在建議案使用表上簽名書寫200萬元金額後，將建議案使用表交付楊。

二審審理認為，檢方提出署名張峻的建議案使用表，無從認定是張峻簽字，且張峻辯稱案發時曾反應自己名義的建議案使用表遭冒簽，察覺時縣府已經核准補助，無法註銷，加上自己當時是新科議員，於是依副議長及其他議員建議息事寧人，張的辯解尚非無據。

高院認為，採購案署名張峻的建議案使用單是否為張峻本人同意出具，即有可疑之處，且卷內無其他證據足以補強證人楊國男不利張峻的證述，不能只以楊的指證認定張峻有職務上行為收賄犯行，基於無罪推定原則，判張峻無罪，檢方上訴，最高法院駁回確定。

花蓮縣議長張峻。聯合報系資料照
花蓮縣議長張峻。聯合報系資料照

張峻 收賄 花蓮

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