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曾勸退持刀挾持嫌犯！中檢襄閱李毓珮確定接任廉政署中調組長

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

法務部及各檢察署下周統一調動，其中廉政署中部地區調查組組長懸缺數月，法部長鄭銘謙確定選中現任台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮出任，李今年同獲勾選升任二審檢察官，她也是首位「三專生」直接接任中調組的檢察官，將執掌台中、彰化，南投等地區肅貪案件。

廉政署中調組前組長劉俊杰今年3月獲派連江地檢署檢察長後，至今由副組長代理，法務部本周發布派令，確定由中檢襄閱主任李毓珮接任中調組組長，李7月經法務部調升台灣高等檢察署檢察官，俗稱「三專生」，她也是首位上二審就直接接任中調組組長的檢察官。

李毓珮是國立台北大學法律碩士，司法官訓練所第42期結業，2003年起任職彰化地檢署，2015年成彰檢第一位派駐廉政署中調組的檢察官。

李在彰檢任內經歷婦幼、緝毒及肅貪組，曾偵破多起重大兒少性侵案，包括強灌少女毒品FM2性侵、家內性侵雙胞胎女兒，還有跨國走私毒品「粉狀神仙水」、攔查161公斤毒品K他命，破獲美籍男子栽種逾1000株大麻案。

另外當年駐中調組期間，起訴南郭國小校長利用圖書館採購貪汙收回扣293萬元，以及中州科大董事長貪汙、背信，還有保險黃牛流竄台中公立醫院詐騙案。

李毓珮獲調升一審主任後調台中地檢署任職，歷任毒品、重大專組，去年法鼓山寶雲寺遭人持刀挾持女員工時，因嫌犯大喊「要見檢察官！」警方則立即打給李，告知佛寺內發生重大暴力事件。

李當時晚餐吃到一半放下碗筷，馬上透過視訊鏡頭向嫌犯表明自己身分，呼籲對方冷靜、要其表達訴求，所幸警方機敏靠近後奪刀化解虛驚。

李去年再經調升襄閱主任檢察官，除襄助檢察長署內檢查業務，也身兼對外發言角色，包括當時仍沸沸揚揚的豐原五口命案，接連全聯倉儲大火9死、新光三越氣爆5死，今年初全台首例非洲豬瘟，及近日全國矚目的中聯油品「苯駢芘」超標案。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮，將接任廉政署中部地區調查組組長。記者曾健祐／攝影
台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮，將接任廉政署中部地區調查組組長。記者曾健祐／攝影

廉政署 挾持 鄭銘謙

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