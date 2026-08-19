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法鬥遭棄養活活被餓死 傳惡臭鄰居才發現…飼主被判5月並罰20萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

杜姓女子前年4月20日起承租台南東區套房，飼養法國鬥牛犬1隻，未料，她無力飼養法鬥，狠心棄養，任牠在缺乏食物、飲水且極其髒亂密閉環境活活餓死，直至鄰居聞到異味報警，經動物防疫保護處人員稽查後送辦，法官認她犯動保法判刑5月併科罰金20萬元。

檢方起訴，杜女於2024年4月20日起承租位在東區套房，用以飼養法鬥1隻。她知悉飼主有保護照顧所飼養動物義務，應提供適當、乾淨且無害食物及24小時充足、乾淨飲水，及安全、乾淨、通風、排水、適當及適量遮蔽、照明與溫度生活環境，主觀上可預見若無充足食物、水，恐致犬隻死亡，仍不違背其本意不確定故意，未提供充足食物及飲水，終致牠死亡。

法鬥死亡數日後，因鄰居聞到異味，同年10月3日晚間7時50分許，協同台南市動保處人員到場查看後查獲。

杜女坦承犯行。台南地院認她於警詢及地院證述、證人陳述大致相符、並有套房現場照片、套房租賃契約書、派出所受理各類案件紀錄表及現場採證照片等佐證，事證明確。

台南地院審酌，杜女決意飼養犬隻，便應善盡飼主照護義務，如自知無力繼續飼養，即應積極向外尋求協助或委請他人照料，而非率爾棄置不顧，致犬隻在缺乏食物、飲水且極其髒亂密閉環境下，因重要器官功能喪失而慘死，益徵當時環境惡劣，杜女所為顯然漠視生命可貴，實應嚴懲不貸。

法官認她違反動保法相關規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處有期徒刑5月併科罰金20萬元，可上訴。

台南地院認杜女違反動保法相關規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處有期徒刑5月併科罰金20萬元。聯合報系資料照
台南地院認杜女違反動保法相關規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處有期徒刑5月併科罰金20萬元。聯合報系資料照

法國鬥牛犬 飼主 動保法

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