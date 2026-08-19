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基檢辦毒品案查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車 24日拍賣前開放賞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車24日拍賣，並從21日上午9時30分起至10時30分，開放有意者在基隆市調查站停車場賞車。

法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，基檢偵辦毒品案件查扣涉案露營拖車，囑託宜蘭分署拍賣。這部拖車由德國海運來台，已完成報關流程，繳清全部關稅、貨物稅、營業稅、推廣貿易費。

宜蘭分署說，因為露營拖車進關在放行時遭扣押，所以尚未進行車輛測試、驗車、領牌，買受人須自行處理後續車測等事宜，並具備拖車執照，才能行駛上路。

露營拖車是2025年出廠，重量為1.8公噸。宜蘭分署今年8月中旬現場執行時，確認車內有上下舖床位、衛浴設備、簡易廚房、冰箱、沙發，露營相關設備可說應有盡有。

宜蘭分署表示，拍賣會24日上午10時在基隆地檢署（基隆市東信路178號）1樓舉辦，應買人應於拍賣前完成資料填寫、領取號碼牌，並繳納保證金20萬元始得競價。

拍賣前的21日上午9時30分至10時30分開放賞車，宜蘭分署歡迎民眾在這段時間，前往法務部調查局基隆市調查站（基隆市崇法街220號），持身分證明文件到場登記後，領取號碼牌觀看車況。

宜蘭分署指出，為落實「五打七安」反毒政策，會與基隆地檢署密切合作，迅速進行偵查中扣案物變價任務，不僅避免扣押物價值減損，並展現專業效率及共同打擊犯罪之決心。

基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署偵辦毒品案件，查扣去年出廠的德國Hobby露營拖車，並囑託行政執行署宜蘭分署24日拍賣。圖／宜蘭分署提供

露營 毒品 德國

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