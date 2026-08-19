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違反公司法出庭 杜秉澄不認罪還嗆徐巧芯：做事殘忍、沒同理心

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立委徐巧芯大姑丈夫杜秉澄於2021年成立漢澄稀土公司，將資金800萬元轉至公司帳戶，完成登記申請後，再轉出799萬元，依違反公司法起訴，台北地院今傳杜出庭，杜庭畢再提徐巧芯，表示希望不要再有人因為徐巧芯受到一樣的傷害，還指徐巧芯「做事情很殘忍，沒有同理心。」

法官今審理杜秉澄反公司法案，但他花了很多時間講述自己為何會捲入洗錢案，庭後還表示今年1月份交保，有收到消息指徐巧芯對他能交保很不滿，使他不悅。杜說，徐巧芯做的事情他無法原諒。

檢方指出，杜秉澄2021年成立漢澄稀土材料股份有限公司，於2021年10月20日合計轉帳800萬元到公司的銀行帳戶，充當繳納股款，再委託會計師出具漢澄稀土公司的資本額查核報告書，表明股款已收足。

不過，杜秉澄隨後於10月25日向台北市政府申請公司設立登記，使承辦公務員經形式審查誤信漢澄稀土公司的股東股款已收足，當天核准漢澄的設立登記申請。杜秉澄於完成會計師查核簽證資本額的程序後，隨後自公司帳戶轉出799萬4985元，被控驗資不實。

立委徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄。聯合報系資料照
立委徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄。聯合報系資料照

徐巧芯 公司法 同理心

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