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司法院秘書長批「法務部輕忽法官價值」 王世堅：搭擂台簽生死狀看怎麼打

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，關於「判決書簡化」有眾多版本，司法院版本目前送行政院會銜中。司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信在立委詢答時意見分歧，高金枝嚴正抗議「法務部太輕忽法官的價值」。立委王世堅提醒高金枝，有7成民眾不相信司法判決，信任度3成的不要教訓信任度4成的，司法院、法務部搭個擂台、生死狀簽一簽，看怎麼去打，不要在立法院。

立委沈發惠質詢，2周前有委員質疑法官偷懶不寫判決書，要用毒駕修法交換？司法院秘書長回答，嚴正申明「不是」，毒駕修法行政院送本院，3天就出去了。高金枝說明，有罪判決中被告不一定認罪，簡式審判程序案件的前提是，不是重罪、被告認罪、對檢察官起訴的事實幾乎不爭執，才能適用「宣示判決筆錄」，宣示判決筆錄會寫清楚主文及犯罪事實，此類判決非我國獨創，而是借鏡日本簡化判決，另在我國的少事法、保護令中都能見到。

法務部常務次長黃謀信表示，法務部贊成判決書簡化，但不贊成暫時不寫判決書。對於宣告刑在2年徒刑以下都可以用簡化判決，法務部擔憂造成普遍「輕刑化」結果。

這時，秘書長高金枝回應，「嚴正抗議，法務部太輕忽法官的價值」，其實310條之1的簡化判決到現在沒有發生效用，法官寫判決還是寫的「落落長」判決是「得」簡化，同儕間的競爭是很大的壓力，檢察官不要忽視自己監督的力量，量刑太輕上訴啊。

黃立即表示，「檢察官不會輕忽法官的價值」，法務部認為，應加入法定刑的限制，在特殊的重罪不能用簡化判決，輕罪宣告在2年徒刑以下則是贊成的。

草案310條之2部分，法務部認為，檢察官為了要拿到完整判決書，就會先上訴，法官才寫判決書，那實質上變成送達2次。高金枝又回應，「法務部太輕忽法官了」，以一個簡單的竊盜案件為例，量刑是拘役、被告認罪、對檢方起訴無爭執，量刑是檢察官的責任，不妥適就上訴，這種案件，簡式程序案件的上訴率不到2成。高金枝一再呼籲，法官寫100%判決，上訴率不到2成，如果法官只寫7成判決，一定3成沒有上訴，拜託委員「功德無量」。

黃謀信表示，第一，上訴率低是因為法院判決理由充分記載，檢察官甘願臣服才不上訴，但完全不寫，無從審酌判決心服與否；第二，今天討論被害人影響陳述，很多委員要求要詳細記載被害人陳述，這與今天討論的條文某種程度相扞格。

高金枝立即接話，委員我一定要發言，當案件需要被害人做受害人影響陳述，我相信法官遇到這種案件不可能不寫判決。法官花很多時間寫輕罪的判決，「竊盜2千塊的理由，我看你也不會看吧」，重點是，輕刑又認罪的案件，法官要不要花時間？

立委莊瑞雄表示，「法官心魔沒有拿掉，要推動很困難」，核心問題出在你們內部考核，又擔心外界說你們偷懶，此事不管誰執政，大家給你們支持。莊也問高，為什麼對檢察官有抱怨，舉個實例讓社會大眾知道。

高金枝回答，對檢察官沒有抱怨，只是抱怨他們沒有同意草案310條之2。莊問，宣示判決筆錄可以推，但要讓老百姓知道怎麼被判有罪，可以讓大家看現行的判決書範例，並拿出簡化的範例當「對照組」。

黃謀信指出，草案通過後，大宗的刑事案件都能用宣示判決筆錄代替判決，檢方不知該不該上訴，檢察官、被害人都不知道；這和協商判決不一樣，簡式判決不需要檢察官同意，法官可以直接下決定。

莊瑞雄表示，本來他以為是司法院內部文化問題，別人寫10頁自己不敢寫3頁，但檢方不清不楚，不如提上訴，「司法院、法務部意見分歧」高金枝闡述看法時，黃謀信頻頻搖頭表示有所擔憂。召委翁曉玲建議司法院、法務部提出Ａ、Ｂ版草案。

立委王世堅對高金枝表示，「你是好為人師，我很少來到司法委員會，活生生看到，你是當場訓斥法務部，審檢辯三方平等，我不想多想什麼，只是想提醒你，社會上對公職人員信任度，司法院和立法委員是同等級、大概是3成，是公職人員最低的，那就是有7成的民眾不相信我們的司法，當然這是指司法判決；檢察官、法務部的信任度是約4成，信任度3成的不要教訓信任度4成的，兩邊要互相折衷，你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院」。

王世堅說，「不是只有法律專業才能進立法院，你剛剛一教訓，我不敢上台質詢，我不是唸法律的，但司法就是讓人民能更理解」。王世堅引用輝達執行長黃仁勳的話，未來人類要有三種能力，第一個是「敘事力」，王直指，要釐清邏輯、精確傳達、核心價值，法律是為人民服務的，要講到人民都能夠懂，「不要那種高高在上，作之君作之師那個方式去教訓其他單位」。

司法院秘書長高金枝（右）、法務部政務次長黃謀信（左）上午出席立法院司法及法制委員會審查刑事訴訟法修正草案並備質詢。記者蘇健忠／攝影
司法院秘書長高金枝（右）、法務部政務次長黃謀信（左）上午出席立法院司法及法制委員會審查刑事訴訟法修正草案並備質詢。記者蘇健忠／攝影

王世堅 司法院 秘書長

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