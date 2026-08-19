司法院秘書長批「法務部輕忽法官價值」 王世堅：搭擂台簽生死狀看怎麼打

立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，關於「判決書簡化」有眾多版本，司法院版本目前送行政院會銜中。司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信在立委詢答時意見分歧，高金枝嚴正抗議「法務部太輕忽法官的價值」。立委王世堅提醒高金枝，有7成民眾不相信司法判決，信任度3成的不要教訓信任度4成的，司法院、法務部搭個擂台、生死狀簽一簽，看怎麼去打，不要在立法院。

立委沈發惠質詢，2周前有委員質疑法官偷懶不寫判決書，要用毒駕修法交換？司法院秘書長回答，嚴正申明「不是」，毒駕修法行政院送本院，3天就出去了。高金枝說明，有罪判決中被告不一定認罪，簡式審判程序案件的前提是，不是重罪、被告認罪、對檢察官起訴的事實幾乎不爭執，才能適用「宣示判決筆錄」，宣示判決筆錄會寫清楚主文及犯罪事實，此類判決非我國獨創，而是借鏡日本簡化判決，另在我國的少事法、保護令中都能見到。

法務部常務次長黃謀信表示，法務部贊成判決書簡化，但不贊成暫時不寫判決書。對於宣告刑在2年徒刑以下都可以用簡化判決，法務部擔憂造成普遍「輕刑化」結果。

這時，秘書長高金枝回應，「嚴正抗議，法務部太輕忽法官的價值」，其實310條之1的簡化判決到現在沒有發生效用，法官寫判決還是寫的「落落長」判決是「得」簡化，同儕間的競爭是很大的壓力，檢察官不要忽視自己監督的力量，量刑太輕上訴啊。

黃立即表示，「檢察官不會輕忽法官的價值」，法務部認為，應加入法定刑的限制，在特殊的重罪不能用簡化判決，輕罪宣告在2年徒刑以下則是贊成的。

草案310條之2部分，法務部認為，檢察官為了要拿到完整判決書，就會先上訴，法官才寫判決書，那實質上變成送達2次。高金枝又回應，「法務部太輕忽法官了」，以一個簡單的竊盜案件為例，量刑是拘役、被告認罪、對檢方起訴無爭執，量刑是檢察官的責任，不妥適就上訴，這種案件，簡式程序案件的上訴率不到2成。高金枝一再呼籲，法官寫100%判決，上訴率不到2成，如果法官只寫7成判決，一定3成沒有上訴，拜託委員「功德無量」。

黃謀信表示，第一，上訴率低是因為法院判決理由充分記載，檢察官甘願臣服才不上訴，但完全不寫，無從審酌判決心服與否；第二，今天討論被害人影響陳述，很多委員要求要詳細記載被害人陳述，這與今天討論的條文某種程度相扞格。

高金枝立即接話，委員我一定要發言，當案件需要被害人做受害人影響陳述，我相信法官遇到這種案件不可能不寫判決。法官花很多時間寫輕罪的判決，「竊盜2千塊的理由，我看你也不會看吧」，重點是，輕刑又認罪的案件，法官要不要花時間？

立委莊瑞雄表示，「法官心魔沒有拿掉，要推動很困難」，核心問題出在你們內部考核，又擔心外界說你們偷懶，此事不管誰執政，大家給你們支持。莊也問高，為什麼對檢察官有抱怨，舉個實例讓社會大眾知道。

高金枝回答，對檢察官沒有抱怨，只是抱怨他們沒有同意草案310條之2。莊問，宣示判決筆錄可以推，但要讓老百姓知道怎麼被判有罪，可以讓大家看現行的判決書範例，並拿出簡化的範例當「對照組」。

黃謀信指出，草案通過後，大宗的刑事案件都能用宣示判決筆錄代替判決，檢方不知該不該上訴，檢察官、被害人都不知道；這和協商判決不一樣，簡式判決不需要檢察官同意，法官可以直接下決定。

莊瑞雄表示，本來他以為是司法院內部文化問題，別人寫10頁自己不敢寫3頁，但檢方不清不楚，不如提上訴，「司法院、法務部意見分歧」高金枝闡述看法時，黃謀信頻頻搖頭表示有所擔憂。召委翁曉玲建議司法院、法務部提出Ａ、Ｂ版草案。

立委王世堅對高金枝表示，「你是好為人師，我很少來到司法委員會，活生生看到，你是當場訓斥法務部，審檢辯三方平等，我不想多想什麼，只是想提醒你，社會上對公職人員信任度，司法院和立法委員是同等級、大概是3成，是公職人員最低的，那就是有7成的民眾不相信我們的司法，當然這是指司法判決；檢察官、法務部的信任度是約4成，信任度3成的不要教訓信任度4成的，兩邊要互相折衷，你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院」。

王世堅說，「不是只有法律專業才能進立法院，你剛剛一教訓，我不敢上台質詢，我不是唸法律的，但司法就是讓人民能更理解」。王世堅引用輝達執行長黃仁勳的話，未來人類要有三種能力，第一個是「敘事力」，王直指，要釐清邏輯、精確傳達、核心價值，法律是為人民服務的，要講到人民都能夠懂，「不要那種高高在上，作之君作之師那個方式去教訓其他單位」。