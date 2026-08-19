錢不見竟怪媽媽！桃園觀音逆子趁母熟睡 拿菜刀砍頭又持水果刀追殺

桃園市觀音區劉姓男子今年3月間清晨，趁母親熟睡時，拿起菜刀朝著母親的頭部連砍3次，劉母痛醒驚見不肖子竟持刀相向，奮力奪刀後逃離，詎料，劉男又拿水果刀追砍，劉母負傷逃出屋外獲救。桃園地檢署偵結，將劉男依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴。

起訴指出，51歲劉男與母親同住桃園市觀音區，2人具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。今年3月4日清晨6時，劉男趁母親仍在睡覺、毫無防備之際，持菜刀朝母親頭部揮砍3次。劉母遭攻擊後驚醒，頭部、臉部及右耳多處受傷，其中頭皮有多處撕裂傷，臉部也有多處傷口，現場甚至血跡四濺。徐婦隨即徒手阻擋劉男攻擊，並成功搶下他手中的菜刀。

劉母為躲避攻擊，趕緊跑向住處1樓，原以為搶下菜刀後可以脫險，但劉男卻沒有停止攻擊，反而又到1樓廚房，拿起1把水果刀再次追砍母親。劉母再次徒手阻擋，造成右手第3指撕裂傷合併韌帶斷裂，右手另有多處撕裂傷，左手肘也受傷，所幸隨後逃出住家，向謝姓鄰居求救並報警。

大園警方獲報趕抵現場，當場查扣菜刀及水果刀各1把，並將受傷的劉母送醫治療，所幸救治及時並未死亡，警訊後移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後，當下向法院聲押獲准。

檢察官認為，劉男持利刃多次砍殺母親頭部與身體要害，主觀上具備殺人犯意，所為係犯刑法第272條、第271條第2項、第1項對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪嫌，同時構成家庭暴力防治法的家庭暴力罪，偵查終結依法向桃園地方法院提起公訴，並適用國民法官法進行審理。

據了解，有鄰人私下透露，劉男疑似是因為手裡有筆不清楚數目的現金不見了，竟懷疑是劉母拿走花用，因而不爽持刀報復。

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