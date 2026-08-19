泰妻對同鄉炫耀「老公是警察」致遭調查 高雄警怒恐嚇「殺你全家」

高雄市警局一名王姓員警因不滿泰國籍妻子對同鄉友人宣揚其警察職業、甚至聲稱可幫忙查詢處理事情，導致自己遭上級調查列管，王男一時失控，利用LINE傳英文訊息恐嚇妻子「我要去殺你全家」，遭高雄地院認定恐嚇危害安全，判處拘役40天，即便妻子事後撤回告訴並具狀求情，法官仍認定其犯後無悔意，拒絕給予緩刑。

判決書指出，王姓警員因不滿泰國籍妻子先前自作主張向同鄉友人宣揚其警察身分，並稱可以幫忙查詢與解決事情，導致王男遭上級單位調查，因而對泰妻心生不滿，去年10月9日下午，短短7分鐘內以LINE傳送「Your family will die」（你家人會死）、「I will go to kill you」（我要去殺你）、「I will go to Thailand to kill your family」（我要去泰國殺你家人）、「kill your all family」（殺你全家）、「I will kill you」、「I will kill chanya」等多條恐嚇訊息。

泰妻瀏覽後深感心生畏懼、擔心生命安全受威脅，向警方報案。王男於警詢坦承傳送訊息，但矢口否認有何恐嚇犯意，具狀辯稱妻子多次對他實施家暴，自己是因為妻子對外炫耀職業、導致他遭上級調查列管，情緒崩潰才傳送惡言發洩，並無恐嚇意圖，妻子亦未心生畏懼。

不過，高雄地院法官認定其辯詞不足採信，法院指出，刑法恐嚇罪以言語或舉動足使人生畏怖心即成立，不以發生客觀危害為必要，王男傳送的訊息衡諸社會常情，已足使一般人感覺生命、身體安全受威脅，且妻子已於警詢中指述心生恐懼而報警，犯罪事實明確。

法官更強調，王男身為警務人員，具有相當智識程度與社會經驗，對於前述訊息屬於恐嚇自難諉為不知，主觀犯意明確。

法官審酌後指出，雖然王男無前科，且被害妻子事後已具狀撤回告訴、表示不予追究，但王男身為警務人員，執掌公權力行使卻知法犯法，犯後更飾詞否認犯行、未見悔意，認定仍有執行原宣告刑之必要，不宜給予緩刑，因此仍判處王男拘役40天。