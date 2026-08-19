嘉義奇案！全家頭髮指甲埋地求改運 「生基」疑遭破壞求償

嘉義一名李姓男子為替全家祈福改運，花250萬元買下梅山鄉土地，將家人的頭髮、指甲等裝甕埋入地下安置「生基」，十多年後發現鄰地黃姓地主越界種沙薑，懷疑生基遭破壞，怒求償150萬元。當年埋設生基的風水師還為此出庭作證，談及生基埋法、效力及是否能修復；嘉義地院最後認為無法證明黃男破壞生基，僅判返還占地利益7384元。

判決表示，李男經風水師介紹，為替全家人安置生基，2010年以250萬元購買嘉義縣梅山鄉一筆164平方公尺土地，隔年完成所有權移轉。所謂「生基」，是將活人的指甲、頭髮等物品放入甕內，在土地挖淺洞，將甕以紅磚包圍後埋入地下，目的在祈求增強運勢，並非墳墓。

李男主張，黃男從2022年1月底起，未經同意占用他的土地種植沙薑，他直到2023年12月才發現，除土地遭占用，埋在地下的生基也疑遭破壞。黃男先因竊占罪遭判拘役20日確定，李男隨後提起民事訴訟，並稱為尋找遭破壞的生基，另支出風水師及土地開挖費4萬800元，先向黃男求償150萬元。

這場官司也讓當年替李家埋設生基的風水師站上法院作證。他說，當時約替李家設置5、6個生基，包括李男及父母、兄弟姊妹，每人費用3萬6000元，土地買賣價金並未包含生基費用。生基依長幼順序排列，埋在地下約87公分深處，但他並不認識黃男，也未曾告知黃男地下埋有生基。

至於生基遭破壞是否就「失效」，風水師證稱，後來曾到現場找到3個生基，甕並沒有破掉；埋在地下的物品本來就會隨時間風化。生基沒有修復問題，只要設置就是一輩子，即使甕破裂或被翻出，依其說法功能仍存在，設置後也不必固定整理維護。

法院認為，黃男雖確實無權占用李男土地種植沙薑，但沒有證據證明黃男破壞地下生基；加上風水師證詞顯示，黃男事前不知道土地內設有生基，找到的3個生基也未破裂，因此李男主張生基受損並要求賠償，證據不足。

不過，黃男從2022年1月31日至2023年12月13日，占用其中52平方公尺種植沙薑，屬無權占有。法院依土地申報地價、占用面積及期間等計算，判黃男應返還相當於租金的不當利益7384元及利息，李男其餘請求駁回，全案仍可上訴。