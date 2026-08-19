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石碇五路財神廟爭產諜對諜 新主委代表偷裝GPS跟蹤舊主委代表判3月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北石碇區五路財神廟主委田朝益因涉嫌自前任主委許昭男手中，詐騙廟方土地及2250萬元，遭檢方依詐欺取財、組織犯罪等罪嫌起訴，卻衍生出案外案。先前雙方各自指派男子高翊峰與台北市里長聯誼會前總會長勤榮輝，分別代表田、許談判，不料高男為掌握勤男行蹤，竟在勤男座車上偷裝GPS追蹤器，新北地方法院依妨害秘密無故竊錄他人非公開活動罪，判處高男3月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，2023年中雙方談判期間，勤男於同年6月30日下午返回台北市北投大屯里住處時，突然驚覺被3個陌生人跟蹤。勤男向刑事局報案時供稱，自己因住在山上，一般要找他的人都會先打電話確認他是否在家，但當天他一回家對方就現身，相當不尋常，他於是將車開到保養廠檢查，師傅果然發現車上被裝了GPS追蹤器，當下便懷疑是綽號「大峰」的高男所裝，且有黑幫勢力介入。

檢警查出，高男是在2023年6月間，先以9000元向張姓商家購買GPS追蹤器，再趁機偷裝在勤男車上，偵辦時也查扣到追蹤器連日來錄得勤男座車於新北市、台北市及桃園市的軌跡圖。

石碇五路財神廟因香火鼎盛累積出龐大廟產，遭有心人士覬覦，現任主委田男及秘書莊瑞容，今年4月甫遭檢方起訴。起訴指出，該廟因坐落於山坡地保育農牧用地，除非變更地目，否則無法辦理合法寺廟登記。2018年田男結識許男後，謊稱可整合土地協助財神廟依監督寺廟條例、辦理寺廟登記須知等法規合法登記，說服許男簽訂協議書，約定贈與財神廟名下建物、土地、動產，並讓田男掌握廟方財務。

2020年12月間，田男涉嫌向許男佯稱，廟內黃金聚寶盆為豆腐渣工程，許男身為原主事者應負責，藉此向許男詐得300萬元；2021年4月間，又向許男與其妻謊稱，調查局將追查廟方逃漏稅，需350萬元公關費擺平。

2022年間，田男再度以財神廟新建牌樓偷工減料，調查局即將清查金流，再向許男詐得300萬元；另佯稱財神廟帳目不清、短少涉及逃漏稅需花錢疏通，再度從許男、許妻和廖姓總幹事手中詐得1300萬元，前後4度共詐騙許男2250萬元。

新北市石碇區五路財神廟主委田朝益（中）因涉嫌自前任主委許昭男手中詐騙廟方土地及2250萬元遭檢方起訴，卻衍生出田男談判代表高翊峰在許男談判代表、台北市里長聯誼會前總會長勤榮輝車上偷裝GPS追蹤器的案外案。圖／翻攝石碇五路財神廟官網
新北市石碇區五路財神廟主委田朝益（中）因涉嫌自前任主委許昭男手中詐騙廟方土地及2250萬元遭檢方起訴，卻衍生出田男談判代表高翊峰在許男談判代表、台北市里長聯誼會前總會長勤榮輝車上偷裝GPS追蹤器的案外案。圖／翻攝石碇五路財神廟官網

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