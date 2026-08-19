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影／兒少性侵追訴期判違憲 民團籲正視延遲揭露與證據困境

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

台灣光寰協會、公民監督國會聯盟等團體今天舉行「遲來的正義，不能停在釋憲，讓每一位兒少性侵倖存者真正被國家看見」記者會，針對憲法法庭作成115年憲判字第6號判決表示，兒少性侵案件追訴時效制度獲得重要突破，表示案件重新審理只是起點，後續如何面對多年後證據不足等司法困境，才是能否真正實現正義的關鍵。

憲法法庭判決指出，94年修正前刑法第80條，就兒少性犯罪追訴權時效的計算，在未考量兒少無法及時揭露受害事實的特殊情況下，過度限制其訴訟權，於此範圍內違憲。此次共有11名聲請人、13件案件的確定終局裁定遭廢棄，並發回原法院重新審理。

與會團體表示，「能夠重新提告、重新審理，只是起點，而不是正義的終點」。指出許多數十年前發生的性侵案件，早已缺乏DNA、監視器畫面、書面紀錄或目擊證人，司法不能一方面承認兒少性侵具有「延遲揭露」的特殊性，另一方面卻仍以一般犯罪案件的思維，要求倖存者提出可能早已不存在的證據。

記者會中指出，立法院今年7月修正刑法，將兒少性侵案件被害人20歲以前的期間排除於追訴權時效之外，並透過附帶決議要求司法檢討性暴力案件的證據取捨。未來司法實務仍須進一步處理兒少性侵延遲揭露的特性，包括如何評價多年後才出現的被害陳述、如何適當採納心理及精神鑑定等專業意見、如何判斷傳聞證人證詞可信度，以及如何綜合判斷長期案件中的間接證據。認為司法應在正當法律程序框架下，以倖存者為主體重新理解證據的意義與可信度，否則即使案件獲得重新審理，仍可能因實質證據認定困難而無法真正平反。

台灣光寰協會及相關團體也提出3項訴求。首先，針對性侵害民事損害賠償請求權釋憲案（114年度憲民字第1689號），呼籲進行公開言詞辯論，與社會大眾充分對話，並加快立法院修法進度。

其次，協會目前仍協助多起民國88年前發生的性侵害案件，團體指出，當時強姦罪告訴期間僅6個月，相關舊法對被害兒少更為不利，27年前的法律遺留問題仍有必要處理。

第三，針對此次發回原法院重新審理的11名聲請人，團體認為後續勢必面臨實質證據認定困難，因此呼籲司法體系在性暴力案件中，正視兒少延遲揭露的特殊性，重新檢視證據的意義、取得方式及可信度，讓憲法法庭的釋憲結果不只是「重新審理」，而能真正成為追求正義的起點。

台灣光寰協會、公民監督國會聯盟等團體今天舉行記者會。記者邱德祥／攝影
台灣光寰協會、公民監督國會聯盟等團體今天舉行記者會。記者邱德祥／攝影

兒少 性侵 證據

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