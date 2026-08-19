新車領牌4天遭鎖定！竹市智慧通報立功 追回117筆、近30萬元欠稅費

新竹陳姓女子自2010年起長期積欠牌照稅、燃料費及國道通行費共117筆、金額近30萬元。她原以為名下無財產可避風頭，日前心存僥倖購入新車，不料新車落地僅4天，就被新竹市稅務局透過「路邊停車智慧通報系統」精準鎖定位置並當場查扣，陳女眼見愛車將遭拖吊，最終只能乖乖辦理分期繳納。

市長高虹安表示，市府持續推動智慧城市治理，透過路邊停車系統及跨機關資訊串聯，讓大數據發揮更大的應用效益。路邊停車即時通報機制，可以協助追查欠繳稅費，也提供警察局停牌、註銷號牌後仍在道路上行駛車輛。未來市府將持續整合跨機關應用需求，協助各機關即時掌握車輛行蹤，提升城市治理效率，讓科技真正落實在市政管理與市民生活中。

高虹安說明，陳女因長期未依規定繳納牌照稅及燃料費，累積欠款近30萬元，經移送新竹分署強制執行。期間其名下曾先後持有4輛汽車，部分車輛甚至在牌照遭註銷後仍違規使用公共道路。過去由於陳女名下查無可供執行的財產，由新竹分署核發執行憑證，稅務局持續掌握欠稅人最新財產動態。今年1月發現陳女再度購入新車後，立即辦理執行憑證再移送。

高虹安指出，市府透過「路邊停車智慧通報系統」，稅務局在5月28日上午精準掌握車輛停放位置，稅務局與新竹分署人員立即趕赴現場執行查扣。陳女眼見新車即將遭查扣，當場配合前往新竹分署說明，表示該車平時主要用於接送親人就醫，且自身經濟確實面臨困難。考量其經濟困境，啟動關懷機制，協助陳女辦理「分期繳納」。

這次成功查扣習慣性欠稅人陳女剛買的新車，一口氣追回54筆使用牌照稅、4筆燃料費及59筆高速公路通行費，合計117筆、金額近30萬元，展現市府維護公平正義的決心。

高虹安提醒車主，車輛只要行駛或停放公共道路，均屬使用公共道路範圍。如車輛欠繳牌照稅，或是車牌經繳（註）銷，經查獲使用公共道路，依規定除必須補繳本稅外，並處罰鍰。呼籲民眾使用車輛前務必確認牌照稅已繳清、車牌狀態正常，切勿因一時疏忽受罰。如有稅務疑問，可至稅務局網站查詢或撥0800-000321、03-5225161分機550、1999市民服務專線。