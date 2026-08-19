大甲虎媽餓死小女兒 辯護人這理由要求解禁見…法院不採信再延押2月

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴收押至今；詹的辯護律師稱，詹被收押有偏執、情緒不穩，導致與之接見時需費時溝通，主張解除禁見，法院認為辯護人主張無理由，裁定延長羈押禁見2月，可抗告。

起訴指出，詹（51歲）認女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，2023年1月強替女兒辦高中休學，以電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處1樓、房間浴室，需仰賴她提供少量食糧維生，女兒在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終長期饑餓死亡，去年9月25日詹的先生報案才曝光。

檢方今年1月底起訴，移審台中地院後裁定接續羈押3月，並於4月、6月各裁定延長羈押2月，中院8月14日再開庭訊問，詹婦已承認長期私行拘禁女兒長達1年以上，並有法醫解剖報告，顯示詹的女兒是因長期飢餓、營養不良致死。

中院也說，詹婦自稱一次拿兩餐食物給女兒，警方在場發現2包未開封菜粥，各為500公克、520公克，顯示詹提供女兒食物極其微量，才導致她營養不良，詹也稱若女兒擅自離開房間會毆打她，顯有對其精神、肉體虐待，涉犯施以凌虐且剝奪行動自由7日以上，因而致人於死罪，嫌疑重大。

此外，詹也坦承發現女兒死亡飄散屍臭，有灑芳香劑、用鹽水洗地板，且將監視器鏡頭覆蓋，以此滅證；中院也認為，詹供述情節始終反覆，其先生、大女兒，因和詹有親屬關係，其知道小女兒長期遭不人道待遇卻始終保持沈默，默許詹犯罪，顯有串供之虞，均有羈押原因。

詹的辯護人雖稱，詹是家庭主婦，長期生活中心在家庭，無串供、滅證可能，且從未遭羈押，已因長期羈押而有偏執、情緒不穩，辯護人接見時耗費相當時間與她溝通，為順利並實質辯護，請法院解除禁止接見通信。

中院直言，辯護人接見被告時，預計花費若干時間與被告溝通，或如何使被告冷靜面對訴訟，尚與被告應否羈押的判斷無涉，認為辯護人主張無理由，裁定詹自8月20日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。