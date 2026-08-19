她走過車旁改變走路姿態 右手由車後往前滑過 法官認定她有刮車判有罪

陳姓婦人左手拉菜籃車，用右手刮傷許男停放的汽車。當地監視器拍下陳婦從許車旁走過的身影，她否認刮車，但法官從她改變原因自然擺動右手的走路姿態，右手停止擺動貼近車身，雖看不出碰觸到車，仍認定她犯案，判拘役35日。可易科罰金。

基隆地檢署檢察官起訴陳姓婦人，去年6月21日上午7時許在中山區一家宮廟前方廣場，涉嫌持不明硬物，朝許姓男子停放當地的自小客車，從左後車門至左前車門劃出一道線，導致左側前後車門板金留下刮痕，涉犯毀損罪。

基隆地方法開庭時，陳婦坦承在案發時間，有從許姓男子的汽車旁邊走過，但沒有刮他的車。陳婦的女兒任輔佐人，提出答辯狀稱媽媽高齡，且視力退化，當天關心家人的車才趨前觀看。許男的車並非24小時停放在那裡，無法排除在他處遭破壞可能，且刮痕型態與媽媽當天肢體動作、力道完全不符合。

許男則出庭具結證稱，事發前晚去停車，之前就有2道舊刮痕，位置差不多，因發現新刮痕，且有人報警，因為很多車被刮。警方調閱監視器畫面，他看過後，只有陳婦接近他的車。

法官依許男聲請勘驗監視器畫面，看到陳婦左手拉菜籃車走到靠近許車的左後車門時，右手似乎有往左後車門滑過的動作，但看不出是否有碰觸到車。陳婦走到左前車門時有彎腰低頭的動作，接著往前走離開。

法官指出，陳婦左手拉菜籃車走到許車停放處時，改變原來自然擺動右手的走路姿態，右手停止擺動貼近車身，由後往前劃過車身，至左前車門時彎腰低頭停頓，之後才恢復原本右手自然擺動的走路姿態。

法官再根據陳婦伸右手高度與許車左側車身、刮痕位置相當，倘若是其他車輛刮傷，可能是不規則刮擦痕分佈車身前後車門，而非單純線狀刮痕。監視器畫面中，僅陳婦行止異常貼近許車，可推認陳婦確能利用硬物，在行進間以劃線刮漆方式造成許車出現刮痕。

被告稱家屬的車也會停放該處，所以接近端詳。法官認為，陳婦近距離看到許車，當可知道非家人的車，如果是擔心自家的車，何以貼近許車，右手自後往前劃過及停頓後即逕行離開？

被告質疑許男自承他的車不是第一次被刮，因這次有影像，才將責任歸給陳婦。法官說，陳男已在法庭表示，車子有2道舊的刮痕，僅有新的刮痕是陳婦造成，並未將全部責任歸咎陳婦。先前車子被刮，許男顧慮工作時間、證據取得、訴訟程序等因素，未立即報警或消極面對，自行吸收損失不違常情。

法官依審理後，依相關事證認定陳婦犯毀損罪，審酌智識較一般人並無明顯不足，不思以理性和睦方式與鄰人相處，竟損害許男汽車，且未達成和解，徵得原諒，處拘役35日，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。許男另提起附帶民事訴訟，請求陳婦賠償損失。