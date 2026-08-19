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擅自開挖山坡地遭罰6萬 老翁遞6千請喝涼水…貪汙行賄罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

75歲高姓老翁因擅自開挖新店的山坡地，遭新北市農業局認定違反水土保持法開罰6萬元，令限期改善，高翁涉嫌交付6千元給承辦的林姓科員，稱「給你們喝個涼水」，作為通過複查的對價，台北地檢署今偵結，依貪汙行賄罪嫌起訴高翁。

高翁透過朋友在2024年1月26前未經許可開挖自己為在新北市新店區的山坡地，新北市農業局山坡地保育科林姓科員會勘調查後，依違反水土保持法裁罰6萬元，並令限期改善。

起訴指出，高翁在2024年8月28日上午在土地複查改善會刊時，為了通過複查，涉嫌交付裝有6千元現金的白色信封袋給林姓科員，並稱「給你們喝個涼水」，林姓科員將現金、信封袋交給政風室，全案經廉政署移送偵辦。

檢方今偵結，老翁涉犯貪汙治罪條例非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪，依法起訴。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

貪汙 開罰

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