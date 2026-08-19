聽新聞
0:00 / 0:00
擅自開挖山坡地遭罰6萬 老翁遞6千請喝涼水…貪汙行賄罪起訴
75歲高姓老翁因擅自開挖新店的山坡地，遭新北市農業局認定違反水土保持法開罰6萬元，令限期改善，高翁涉嫌交付6千元給承辦的林姓科員，稱「給你們喝個涼水」，作為通過複查的對價，台北地檢署今偵結，依貪汙行賄罪嫌起訴高翁。
高翁透過朋友在2024年1月26前未經許可開挖自己為在新北市新店區的山坡地，新北市農業局山坡地保育科林姓科員會勘調查後，依違反水土保持法裁罰6萬元，並令限期改善。
起訴指出，高翁在2024年8月28日上午在土地複查改善會刊時，為了通過複查，涉嫌交付裝有6千元現金的白色信封袋給林姓科員，並稱「給你們喝個涼水」，林姓科員將現金、信封袋交給政風室，全案經廉政署移送偵辦。
檢方今偵結，老翁涉犯貪汙治罪條例非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。