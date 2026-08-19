2次拒絕酒測罰54萬元 執行署查封房產他答應分期付款

台北市林姓駕駛2次酒駕拒絕酒測被罰54萬元，林不繳錢，行政執行署台北分署依法查扣他繼承的房產，迫使林面對滯納罰鍰，並同意在台北分署轉介下參加癮治療，以免酒駕再被罰錢。

台北分署表示，為遏止酒駕、毒駕歪風，確保用路人權益，配合法務部行政執行署2026年度「交通專案」，針對酒駕、毒駕等交通違規案件，強力執行違規人滯納的罰鍰。

年約60歲的林2025年5月5日下午駕駛汽車行經新北市蘆洲區中山一路時，遭新北市政府警察局蘆洲攔查實施酒測，林當時以須緊急返家照顧母親為由拒絕配合，依道路交通管理處罰條例裁罰18萬元。

林男2025年7月22日下午又騎車行經台北市大同區民權西路，再次遭台北市政府警察局大同分局攔查實施酒測，再以同一藉口拒絕配合，又被加重裁罰36萬元，他2次拒測被開罰54萬元分文未繳，案移送台北分署執行。

台北分署調查林男的財產、所得狀況，發現他銀行帳戶內有大筆款項，隨即執行林的存款27萬餘元，更發現林男與其家屬共同繼承1棟房產，派員查封。

台北分署說，查封的房屋雖不是林的居住處所，卻是他兄長居住使用，造成林在多方壓力下主動面對滯納罰鍰，針對尚未繳納的部分提出分期付款方案，林聽聞台北分署有酒癮治療轉介計畫，當場表示有參與意願，希望透過參加酒癮治療杜絕酒駕行為。

台北分署呼籲，對於酒駕等交通違規案件的罰鍰，除施以執行作為強力執行，也會採行轉介與關懷多元措施，輔導義務人接受酒癮治療，達成預防酒駕再犯的目標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康