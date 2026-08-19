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影／廈門設據點地產公司掩護 檢警破「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團，徐姓男子為首的不法集團，在廈門設立洗錢據點，勾結地產公司充當金流斷點，短短半年內經手洗錢贓款逾13億元。警方拘捕徐男等11人，查扣現金64萬餘元、裁定扣押帳戶資金1562萬餘元，全案今依詐欺、賭博、組織等罪起訴。

台中市刑大偵七隊與金流分析小組接獲金融機構通報，發現特定帳戶密集出現異常大額金流，得知多名ATM提款車手互換使用彼此帳戶，同時大量設立人頭公司進行可疑交易。案經台中地檢署檢察官謝孟芳指揮，由刑大會同台中市第四、霧峰、東勢警分局組專案小組偵辦。

專案人員歷經數月蒐證，今年4月至6月間，分三波行動，搜索南屯、北屯轉帳水房及西屯機房，當場拘捕徐姓男子（35歲）等11名涉案人，扣得涉案帳戶30餘本、公司大小章、水房教戰手冊、假貨單發票、USBBOX境外連線傳接盒等贓證物。

檢警調查，徐男集團對接多家線上娛樂城，每日派遣車手以ATM提領賭資，並利用北屯地產公司人潮掩護製造金流斷點，再存入人頭公司帳戶，透過購匯轉換虛擬貨幣後，兌回台幣層層洗白。

徐男另成立非法支付平台「YD支付」，每筆代收款抽成3.5%，並架設假精品買賣平台開立假發票掩飾犯行；一旦帳戶遭警示，即簽和解書佯裝買賣糾紛脫罪。

警方將徐男等11人依詐欺、賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送法辦，其中徐男等4人經法院裁定羈押禁見，今由檢方偵結起訴。

警方呼籲，求職應提高警覺，切勿因高薪誘惑誤入洗錢陷阱，如發現工作內容涉及違法應立即脫離並勇於檢舉，警方將持續追查金流源頭，全力打擊不法組織。

台中市刑大七隊破獲以徐姓男子為首的不法洗錢集團，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大七隊破獲以徐姓男子為首的不法洗錢集團，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大七隊破獲以徐姓男子為首的不法洗錢集團，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大七隊破獲以徐姓男子為首的不法洗錢集團，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大七隊破獲以徐姓男子為首的不法洗錢集團，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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廈門 博弈 洗錢 詐欺 台中

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