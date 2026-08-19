誰妨礙誰？男搭霸王車到嘉義站拒補票撞人 反稱站務員擋路仍判3月

一名王姓男子沒買票搭火車到嘉義，拒絕補票又想直接離站，遭站務員擋在閘口，竟以右肩撞擊對方胸部；挨告後他反稱站務員擋路、妨礙他的自由。嘉義地院未採信，依強制罪判有期徒刑3月，得易科罰金；逃票另涉詐欺罪嫌，將由檢方調查處理。

判決記載，王男於去年9月20日搭乘火車抵達彰化二水火車站，之後未購票又從二水站搭車前往嘉義。二水站人員發現後聯絡嘉義站，告知王男抵達後應補繳二水至嘉義的票款。

王男抵達嘉義站後，副站長及負責補收票款的站務人員找到他，要求補票，但王男拒絕支付，隨即走向出口閘門，準備以電子票證刷卡離站。若讓他直接離開，事後可能無法追討欠繳票款，站務人員因此站在閘口，以身體擋住他的去路。

王男隨後以右肩撞擊站務人員胸部，企圖突破阻擋，直到警方到場才罷手。王男否認犯行，辯稱自己曾要求找警方處理，是站務員擋住去路、妨礙他的自由，他才推對方；但站務人員及現場證人的說法相符，加上監視器影像、警方採證照片等證據，他的說法未獲採信。

法院認為，王男當時積欠票款又準備離站，台鐵沒有他的身分資料，一旦離開可能難以追討，站務員為保護台鐵權利，暫時擋住王男離開有法律依據，因此王男所稱遭妨礙自由的辯解，未獲法院採納。

反觀王男以右肩撞擊站務員胸部，使對方無法繼續阻止他離站，已實際妨害站務員行使權利，法院因此認定王男成立強制罪。

法院審酌王男過去曾因傷害、公共危險案件遭判刑，也考量他具有輕度身心障礙及低收入戶身分、尚未與站務人員和解，以及犯案動機、手段等情形，判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

至於王男未買票搭乘二水至嘉義這段火車，是否另涉詐欺得利罪嫌，將由檢方另行調查處理。