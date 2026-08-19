快訊

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

聽新聞
0:00 / 0:00

誰妨礙誰？男搭霸王車到嘉義站拒補票撞人 反稱站務員擋路仍判3月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一名王姓男子沒買票搭火車到嘉義，拒絕補票又想直接離站，遭站務員擋在閘口，竟以右肩撞擊對方胸部；挨告後他反稱站務員擋路、妨礙他的自由。嘉義地院未採信，依強制罪判有期徒刑3月，得易科罰金；逃票另涉詐欺罪嫌，將由檢方調查處理。

判決記載，王男於去年9月20日搭乘火車抵達彰化二水火車站，之後未購票又從二水站搭車前往嘉義。二水站人員發現後聯絡嘉義站，告知王男抵達後應補繳二水至嘉義的票款。

王男抵達嘉義站後，副站長及負責補收票款的站務人員找到他，要求補票，但王男拒絕支付，隨即走向出口閘門，準備以電子票證刷卡離站。若讓他直接離開，事後可能無法追討欠繳票款，站務人員因此站在閘口，以身體擋住他的去路。

王男隨後以右肩撞擊站務人員胸部，企圖突破阻擋，直到警方到場才罷手。王男否認犯行，辯稱自己曾要求找警方處理，是站務員擋住去路、妨礙他的自由，他才推對方；但站務人員及現場證人的說法相符，加上監視器影像、警方採證照片等證據，他的說法未獲採信。

法院認為，王男當時積欠票款又準備離站，台鐵沒有他的身分資料，一旦離開可能難以追討，站務員為保護台鐵權利，暫時擋住王男離開有法律依據，因此王男所稱遭妨礙自由的辯解，未獲法院採納。

反觀王男以右肩撞擊站務員胸部，使對方無法繼續阻止他離站，已實際妨害站務員行使權利，法院因此認定王男成立強制罪。

法院審酌王男過去曾因傷害、公共危險案件遭判刑，也考量他具有輕度身心障礙及低收入戶身分、尚未與站務人員和解，以及犯案動機、手段等情形，判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

至於王男未買票搭乘二水至嘉義這段火車，是否另涉詐欺得利罪嫌，將由檢方另行調查處理。

搭霸王車到嘉義拒補票，男撞站務員判3月、逃票恐另涉詐欺。聯合報系資料照
搭霸王車到嘉義拒補票，男撞站務員判3月、逃票恐另涉詐欺。聯合報系資料照

嘉義 補票 站務員

延伸閱讀

台中男灌完啤酒再去理容店…爛醉撞死7旬翁 肇逃躲回家酒測值1.02

新北市警察局交通警察邀8男在母校性交、拍性愛片 下場慘了

法鼓山遭持刀挾持女員工！男子竟稱「聖嚴亡靈指示他」 下場判2年

假公安誘騙 跨境盜刷銀聯卡1.1億

相關新聞

爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬結果出爐

立委羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他4年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金會，認為侵害自身名譽權，提民事訴訟要求簡舒培賠償100萬元，台北地方法院判決羅敗訴，簡女免賠，可上訴。

大甲虎媽餓死小女兒 辯護人這理由要求解禁見...法院不採信再延押2月

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴收押至今；詹的辯護律師稱，詹被收押有偏執、情緒不穩，導致與之接見時需費時溝通，主張解除禁見，法院認為辯護人主張無理由，裁定延長羈押禁見2月，可抗告。

她走過車旁改變走路姿態 右手由車後往前滑過 法官認定她有刮車判有罪

陳姓婦人左手拉菜籃車，用右手刮傷許男停放的汽車。當地監視器拍下陳婦從許車旁走過的身影，她否認刮車，但法官從她改變原因自然擺動右手的走路姿態，右手停止擺動貼近車身，雖看不出碰觸到車，仍認定她犯案，判拘役35日。可易科罰金。

擅自開挖山坡地遭罰6萬 老翁遞6千請喝涼水…貪汙行賄罪起訴

75歲高姓老翁因擅自開挖新店的山坡地，遭新北市農業局認定違反水土保持法開罰6萬元，令限期改善，高翁涉嫌交付6千元給承辦的林姓科員，稱「給你們喝個涼水」，作為通過複查的對價，台北地檢署今偵結，依貪汙行賄罪嫌起訴高翁。

2次拒絕酒測罰54萬元 執行署查封房產他答應分期付款

台北市林姓駕駛2次酒駕拒絕酒測被罰54萬元，林不繳錢，行政執行署台北分署依法查扣他繼承的房產，迫使林面對滯納罰鍰，並同意在台北分署轉介下參加癮治療，以免酒駕再被罰錢。

影／廈門設據點地產公司掩護 檢警破「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團，徐姓男子為首的不法集團，在廈門設立洗錢據點，勾結地產公司充當金流斷點，短短半年內經手洗錢贓款逾13億元。警方拘捕徐男等11人，查扣現金64萬餘元、裁定扣押帳戶資金1562萬餘元，全案今依詐欺、賭博、組織等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。