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澳門富商老公陳榮煉入獄…安以軒想動「1.9億台灣帳戶」 二審再吞敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人安以軒丈夫、澳門商人陳榮煉因非法賭博、洗錢，被澳門法院判刑13年已入獄並罰款75億元，而陳在台灣銀行帳戶仍有20萬餘元美金、港幣5000萬餘元，總計約新台幣1.9億元，安以軒提款遭拒，陳提告請求銀行返還寄託物，一審判決陳敗訴，陳提上訴，台灣高等法院仍判決陳敗訴，可上訴。

陳榮煉提告主張，他身為伊為澳門居民，2020年6月26日在台北富邦銀行開立外幣帳戶，而帳戶於2024年4月24日仍剩餘20萬2283元美金、港幣5000萬2204元。他委由配偶也就是安以軒拿存摺、印鑑赴銀行臨櫃提款卻遭拒絕，提告請求銀行給付6萬4546美金。

台北富邦銀行反駁，陳榮煉因犯澳門刑事法所定黑社會、犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪等刑事犯罪，而被澳門法院判刑，堪認陳的身分、背景資訊與開立帳戶時的狀態不同。

銀行指出，澳門判決載明陳榮煉不法經營賭博的集團，將不法收益混入「德晉貴賓會」收入後，再行利用博彩仲介公司帳戶，轉帳至陳的中國銀行帳戶，而陳富邦帳戶也有收受中國銀行帳戶匯款，及將鉅額港幣換匯為美金後購買外國債券，銀行認為帳戶有涉及洗錢犯罪之虞，要求陳提出合理說明未果，因此依銀行法、金融機構防制洗錢辦法等規定，暫時禁止陳提領款項。

銀行也認為，陳榮煉非我國國民，現也沒有持有我國居留證，依相關規定應親自持護照或其他身分證明文件為新臺幣結匯申報，但陳現滯留澳門而未能為之，銀行自得拒絕給付款項。

一審指出，根據澳門法院判決，陳榮煉不法收益混入貴賓會賺取的正當利益後，利用公司帳戶轉入陳的中國銀行帳戶，足認陳涉犯「清洗黑錢罪」，而陳的台北富邦銀行帳戶曾於2020年10月7日、2021年7月29日、12月14日，收受中國銀行匯入的港幣3877萬4000元、港幣2800萬元及港幣5000萬元。

一審認為陳榮煉確實因貴賓會獲取高達港幣2億5014萬3000元的收入，富邦銀行帳戶更曾收受中國銀行帳戶匯入的款項，因此台北富邦銀行合理懷疑陳帳戶涉及洗錢，暫時停止交易，有所憑據，判決陳敗訴。

安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。聯合報系資料照
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。聯合報系資料照

澳門 安以軒 帳戶 老公

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