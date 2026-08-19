討土地尾款遭嗆「叫兄弟來」南投農夫持番刀砍人 二審判2年

南投縣曾姓農夫去年8月向邱姓男子追討土地尾款未果，遭嗆「叫兄弟來討，不然要怎樣」，憤而持番刀朝對方胸腹揮刺數刀。邱男嚇得逃跑就醫並罹患焦慮症，曾男辯稱僅想教訓無殺人犯意，檢方依殺人未遂罪起訴，一審依傷害罪判刑2年，台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，曾男因土地買賣糾紛，對邱男心生怨懟，2025年8月30日上午11時許，曾男駕車行經南投縣邱男居所前，見邱男在屋外整理植栽，便以毛巾包覆務農用番刀下車索討價金。

雙方一言不合爆發口角，曾男憤而抽刀朝邱男胸部及腹部方向接連揮刺，邱男閃避跌倒後負傷奮力逃離，曾男短暫追趕未果後駕車離去。

邱男送醫後受有前胸壁、後胸壁穿刺傷、腹壁開放性傷口等多處傷害，幸未傷及體腔臟器，檢方偵查後，依殺人未遂罪起訴。

南投地院審認，曾男刺擊傷口僅1至3公分，未深入胸腹腔，倒地時也未持續攻擊要害，下手有所節制，難認有殺人犯意；考量雙方因債務未解且未和解，變更起訴法條，依傷害罪判處曾男有期徒刑2年。

檢察官不服提起上訴，主張曾男持利刃朝人體要害攻擊具殺人故意，原審改判傷害罪，量刑過輕；曾男也提起上訴請求從輕量刑，宣告緩刑。

台中高分院近日審結，原審改判傷害罪認事用法無誤，量刑也稱妥適，曾男未和解不宜宣告緩刑，雙方上訴均駁回維持原判；檢方就殺人未遂罪部分得上訴，全案尚未確定。