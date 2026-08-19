快訊

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

聽新聞
0:00 / 0:00

討土地尾款遭嗆「叫兄弟來」南投農夫持番刀砍人 二審判2年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣曾姓農夫去年8月向邱姓男子追討土地尾款未果，遭嗆「叫兄弟來討，不然要怎樣」，憤而持番刀朝對方胸腹揮刺數刀。邱男嚇得逃跑就醫並罹患焦慮症，曾男辯稱僅想教訓無殺人犯意，檢方依殺人未遂罪起訴，一審依傷害罪判刑2年，台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，曾男因土地買賣糾紛，對邱男心生怨懟，2025年8月30日上午11時許，曾男駕車行經南投縣邱男居所前，見邱男在屋外整理植栽，便以毛巾包覆務農用番刀下車索討價金。

雙方一言不合爆發口角，曾男憤而抽刀朝邱男胸部及腹部方向接連揮刺，邱男閃避跌倒後負傷奮力逃離，曾男短暫追趕未果後駕車離去。

邱男送醫後受有前胸壁、後胸壁穿刺傷、腹壁開放性傷口等多處傷害，幸未傷及體腔臟器，檢方偵查後，依殺人未遂罪起訴。

南投地院審認，曾男刺擊傷口僅1至3公分，未深入胸腹腔，倒地時也未持續攻擊要害，下手有所節制，難認有殺人犯意；考量雙方因債務未解且未和解，變更起訴法條，依傷害罪判處曾男有期徒刑2年。

檢察官不服提起上訴，主張曾男持利刃朝人體要害攻擊具殺人故意，原審改判傷害罪，量刑過輕；曾男也提起上訴請求從輕量刑，宣告緩刑。

台中高分院近日審結，原審改判傷害罪認事用法無誤，量刑也稱妥適，曾男未和解不宜宣告緩刑，雙方上訴均駁回維持原判；檢方就殺人未遂罪部分得上訴，全案尚未確定。

南投縣曾姓農夫因土地買賣糾紛，涉持番刀砍人，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
南投縣曾姓農夫因土地買賣糾紛，涉持番刀砍人，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

南投 土地 兄弟 檢察官

延伸閱讀

聽性平宣導鼓起勇氣！7歲女童揭繼父猥褻狼行 二審判2年6月

法鼓山遭持刀挾持女員工！男子竟稱「聖嚴亡靈指示他」...下場判2年

新北男騎士違規遭盤查全身抖 突抓狂用頭撞路面…三重警壓制篩出毒駕

狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座判無期「嫌太重」 二審開庭他仍認罪

相關新聞

爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬結果出爐

立委羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他4年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金會，認為侵害自身名譽權，提民事訴訟要求簡舒培賠償100萬元，台北地方法院判決羅敗訴，簡女免賠，可上訴。

大甲虎媽餓死小女兒 辯護人這理由要求解禁見...法院不採信再延押2月

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴收押至今；詹的辯護律師稱，詹被收押有偏執、情緒不穩，導致與之接見時需費時溝通，主張解除禁見，法院認為辯護人主張無理由，裁定延長羈押禁見2月，可抗告。

她走過車旁改變走路姿態 右手由車後往前滑過 法官認定她有刮車判有罪

陳姓婦人左手拉菜籃車，用右手刮傷許男停放的汽車。當地監視器拍下陳婦從許車旁走過的身影，她否認刮車，但法官從她改變原因自然擺動右手的走路姿態，右手停止擺動貼近車身，雖看不出碰觸到車，仍認定她犯案，判拘役35日。可易科罰金。

擅自開挖山坡地遭罰6萬 老翁遞6千請喝涼水…貪汙行賄罪起訴

75歲高姓老翁因擅自開挖新店的山坡地，遭新北市農業局認定違反水土保持法開罰6萬元，令限期改善，高翁涉嫌交付6千元給承辦的林姓科員，稱「給你們喝個涼水」，作為通過複查的對價，台北地檢署今偵結，依貪汙行賄罪嫌起訴高翁。

2次拒絕酒測罰54萬元 執行署查封房產他答應分期付款

台北市林姓駕駛2次酒駕拒絕酒測被罰54萬元，林不繳錢，行政執行署台北分署依法查扣他繼承的房產，迫使林面對滯納罰鍰，並同意在台北分署轉介下參加癮治療，以免酒駕再被罰錢。

影／廈門設據點地產公司掩護 檢警破「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團，徐姓男子為首的不法集團，在廈門設立洗錢據點，勾結地產公司充當金流斷點，短短半年內經手洗錢贓款逾13億元。警方拘捕徐男等11人，查扣現金64萬餘元、裁定扣押帳戶資金1562萬餘元，全案今依詐欺、賭博、組織等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。